CAOLAB exige al IPLyC Buenos Aires que se actualicen los juegos que pueden ofrecer las agencias oficiales

Desde la entidad exigieron que se incorpore la posibilidad de instalar máquinas VLT, la plataforma quiniela virtual y las apuestas deportivas presenciales, para hacer frente a la delicada situación económica y a la competencia que tienen las agencias.

Argentina.- Autoridades de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerenses (CAOLAB) enviaron una carta al Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC Buenos Aires), exigiendo una revisión de la oferta de juego que presentan en la actualidad las agencias oficiales, y pidiendo la incorporación de máquinas VLT, la incorporación de la plataforma de quiniela virtual y la captación de apuestas deportivas presenciales en la red de agencias provincial.

En la misiva, que lleva la firma de Marcelo Iglesias, presidente de CAOLAB y del secretario, Claudio Marino, se hace referencia a una actualidad de «quebranto económico» la cual afecta «a la mayoría de las Agencias de Lotería, desde hace más de cinco años», además de a un cambio actitudinal de los apostadores que cada vez concurren menos a las agencias y se decantan por otro tipo de juegos de azar.

«Hace años venimos alertando a las autoridades del IPLyC y, de igual forma, otras Cámaras a sus respectivas jurisdicciones, indicando la nueva idiosincrasia del público apostador en un rango etario de 18 a 45 años, el cual no visita nuestras agencias, por cuanto quiere resultados al momento», explica el mismo comunicado sobre los motivos por los cuales desde la Cámara buscan ampliar la oferta para poder, también, competir en el mercado.

De hecho, según destacan, lo que reclaman desde CAOLAB es similar a lo que ya ocurre en otras provincias. «Institutos de Juego de la mayoría de las provincias, previendo esta situación, ofrecieron nueva variedad de juegos de resolución inmediata, incorporando máquinas VLT y otras innovaciones, para captar ese público jugador formado en las nuevas costumbres de innovaciones tecnológicas».

Por este motivo, CAOLAB pide al IPLyC que realice modificaciones a fin de combatir esta crisis. Las exigencias de la cámara son:

Instalar máquinas VLT en las agencias de lotería , para la oferta de Quiniela Instantánea, Bailarina, Raspaditas (resoluciones inmediatas) y otros.

, para la oferta de Quiniela Instantánea, Bailarina, Raspaditas (resoluciones inmediatas) y otros. Implementar la plataforma de quiniela virtual prevista en el anexo del contrato entre el IPLyC y Provincia Net, utilizando la red de agencias oficiales como canal exclusivo de venta, y con las mismas comisiones que en el juego presencial.

prevista en el anexo del contrato entre el IPLyC y Provincia Net, utilizando la red de agencias oficiales como canal exclusivo de venta, y con las mismas comisiones que en el juego presencial. Implementar la captación de apuestas deportivas presenciales.

Cobranzas digitales / virtuales integradas al sistema (Ejemplo: un QR que acredite directamente a las cuentas del IPLyC o, sin costo, a las Cajas de Ahorro de los permisionarios que poseen para los débitos de lotería).

Además, agrega: «No estamos pidiendo ningún subsidio, no queremos estar sostenidos por el Estado, no queremos sacar el trabajo a nadie. Solo pedimos nos puedan dar la oportunidad de competir y seguir manteniendo nuestra actividad, coma lo hacen Institutos de Juego de distintas jurisdicciones. Provincia de Buenos Aires posee la mayor recaudación de juego de todo el país, las agencias de lotería contribuyeron a ello iniciando el juego legal, y hoy están al borde del cierre por irresponsabilidad de no haber actualizado los juegos y la captación de los mismos, como están haciendo otras provincias».

CAOLAB considera que se revertirá la actual realidad si se ponen en práctica sus pedidos. «Sin duda que la situación es muy grave, estamos llegando a un punto crítico de no retorno en la actividad de la red de agencias oficiales más grande del país».

«Necesitamos ejecutividad de acción, para superar este desagradable momento, requiriendo del IPLYC la capacidad suficiente de comprender la necesidad de innovar en un sistema de ventas de juegos ya permitido, debiendo incorporar nuevas formas adaptadas a las costumbres del segmento joven del mercado, que hoy no visitan las agencias de lotería», concluyeron en el comunicado.