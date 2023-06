Brasil: la Asamblea de Río Grande do Sul discute la regulación de apuestas deportivas

El director general de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías participó de una audiencia pública en la Legislatura.

Brasil.- Alrededor de 4.000 sitios de apuestas deportivas operan en Brasil, según el relevamiento de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL). Estos datos fueron presentados por el director general de la entidad, Wesley Cardia, en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul.

El ejecutivo participó de la audiencia pública realizada esta semana, en el marco de la subcomisión enfocada en apuestas deportivas. En ese ámbito, Cardia expresó que la proliferación de sitios se debe fundamentalmente a dos motivos: la falta de regulación y las bajas barreras de entrada.

“Siempre hablamos de 3.000 sitios de apuestas, pero hay más. Ya hay 4.000 y cada día aumenta. Si nosotros, durante nuestra pausa para el café, queremos poner un sitio web, lo tendremos al final del día, porque es fácil de configurar. Cuesta R$30.000 (USD 6.270) ponerlo en funcionamiento y R$10.000 (USD 2.090) al mes colgado de una plataforma en Recife. Solo esta plataforma tiene más de mil sitios “(de apuestas)”, señaló.

Asimismo, Cardia abordó los problemas que podrían evitados a partir de la regulación. Y en esa línea, apuntó contra las dificultades que algunos ganadores encuentran al momento de retirar sus premios.

“Actualmente, no hay control sobre esta operación. Cuando la persona gana y se va a quejar, ¿a quién se va a quejar? Nadie sabe quién es el dueño. Los sitios sin licencia tienen que tener su dominio revocado. Cualquiera que no forme parte de esa lista de 30, 40, 50, algunos dicen 100, tiene que retirarse” – dice el director general de la ANJL”, cuestionó.

Río Grande do Sul se sumó al debate por la regulación de las apuestas deportivas, en abril pasado, mediante la creación de la Subcomisión de Regulación de Apuestas Deportivas. De acuerdo con el diputado Marcus Vinícius (PP), autor de la iniciativa, el objetivo es ayudar al Estado a prepararse para la regulación del sector, propuesta por el gobierno federal y que será definida por el Congreso Nacional.

“Es una actividad nueva y no hay claridad sobre cuántas casas pueden funcionar, cuáles son los requisitos, cómo es la contratación de mano de obra y la tributación. En Latinoamérica, solo Brasil y Colombia no han regulado el sector”, justificó. Asimismo, precisó que el segmento tiene potencial para recaudar entre R$14.000m (USD2.763m) y R$16.000m (USD3.158m) en impuestos por año. En sintonía, defendió que los recursos no deben concentrarse en las arcas de la Unión.

En este marco, además, el gobernador Eduardo Leite abrió las puertas a los ejecutivos para discutir la posible regulación y promover las apuestas deportivas en el Estado

La Lotería de Río Grande do Sul

Después de casi 20 años, la Lotería de Río Grande do Sul (Lotergs) podría volver a operar. A través de la Secretaría de Asociaciones y Concesiones (Separ), el Gobierno publicó este mes un aviso público para el procedimiento de manifestación de interés en el Diario Oficial.

La intención del Gobierno del Estado es buscar socios en el sector privado para la implementación de una lotería estatal. Y mediante este procedimiento, prevé recibir estudios y proyectos preliminares, que podrán ser contratados en el futuro, si se considera oportuno.

La Lotería de Río Grande do Sul fue creada en 1843 por Bento Gonçalves, y luego suspendida en 2004 bajo el gobierno de Germano Rigotto (MDB). Oficialmente, fue reactivada en octubre de 2021 por decreto del entonces gobernador Eduardo Leite (PSDB), pero aún no ha vuelto a operar.