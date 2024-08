Brasil: el proyecto que regula los juegos de azar y casinos podría pasar al Pleno del Senado la próxima semana

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, explicó que el Proyecto de Ley 2.234/22 podría ser debatido en el recinto la próxima semana si así se decide en la reunión temática de hoy.

Brasil.- El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, declaró que el proyecto que legaliza los casinos, bingos y Jogo do Bicho podría pasar al Pleno la próxima semana, pero que la decisión se tomará en la reunión de jefes de bancada prevista para hoy. Según él, hay margen para votar sobre este tema antes de las elecciones.

El Proyecto de Ley 2.234/2022, que legaliza los casinos, bingos y Jogo do Bicho, fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia y está listo para pasar al Pleno, sin embargo Pacheco espera la sesión de debate temático de hoy para definir la entrada de la propuesta en el orden del día.

Según el presidente del Senado, luego de la sesión de debate, se reunirá con los líderes de la bancada para decidir si el proyecto pasa o no al Pleno la próxima semana.

La propuesta ya está lista para ser votada en el Pleno, pero si los dirigentes evalúan que no hay clima para la votación, Pacheco dijo que el proyecto podría pasar a votación recién en octubre. Todo dependerá de que consensos logre la bancada que promueve la propuesta y el análisis que hagan de cuántos votos favorables contemplen.

Según Pacheco, hay margen para votar el asunto antes de las elecciones. Sin embargo, Pacheco consideró que las elecciones no interfieren con el PL 2.234/22. “Las elecciones acaban no siendo un hito importante para la ley del juego. No creo que haya mucha relación. Entonces, puede ser antes o eventualmente, si es el entendimiento de los dirigentes el que tiene que quedar después de las elecciones también”, afirmó Pacheco. Defendió que no se debe “forzar el tema con una agenda”, que tiene divergencias, y permitir que los líderes se expresen.

El texto de la ley autoriza la instalación de casinos en polos turísticos o en complejos integrados de ocio, con un límite de un casino por estado y en el Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas y Pará, en los que el límite previsto para cada estado es de dos casinos.

Según la propuesta, también podrán funcionar salas de juego en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas. El casino deberá demostrar un capital social mínimo integrado de al menos R$ 100m (USD 19m) y podrá ser acreditado por 30 años.

La propuesta también establece reglas para el juego de bingo en modalidades de cartón y electrónico, y permite en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700.000 habitantes para la explotación del “jogo do bicho”.

En este caso, las autorizaciones tendrán una validez de 25 años, renovables por igual período. Las carreras de caballos podrán ser explotadas por entidades turfísticas acreditadas en el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar, al mismo tiempo, juegos de bingo y video bingo.