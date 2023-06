Booming Games entra en el mercado español con TonyBet

Booming Games continúa con sus ambiciosos planes de expansión tras introducirse en un mercado europeo prometedor y en rápido crecimiento.

Comunicado de prensa.- Booming Games desembarcó en el mercado español mediante el establecimiento de una asociación con el destacado operador TonyBet. Esta colaboración marca la primera entrada de Booming Games en el mercado español, mostrando su expansión y presencia europea.

Booming Games se complace en anunciar la exitosa integración de cinco títulos muy aclamados, como Megahops Megaways, Buffalo Hold and Win, Cash Pig, The Wild Wings of Phoenix y Crack the Bank Hold and Win con el operador líder TonyBet. Los jugadores españoles ya pueden disfrutar de estos emocionantes juegos, que marcan el comienzo de una apasionante colaboración. Además, hay numerosos títulos cautivadores programados para unirse al lobby del casino en un futuro próximo.

Al asociarse con TonyBet, Booming Games entra estratégicamente en España, mostrando sus ambiciosos planes de expansión y su enfoque estratégico para aprovechar el prometedor mercado europeo en rápido crecimiento. Esta colaboración representa la primera incursión de Booming Games en el mercado español y refleja sus continuos esfuerzos de expansión como proveedor creativo de contenidos de iGaming en varios mercados.

Con la experiencia regional de TonyBet y las soluciones de juego de vanguardia de Booming Games, esta asociación garantiza a los jugadores una experiencia de juego inigualable e inolvidable.

Frederik Niehusen, director comercial de Booming Games, declaró: “La colaboración con TonyBet, la vanguardia de la industria del juego, es un logro trascendental para nuestra empresa. TonyBet se distingue por ofrecer el entorno de apuestas en línea más seguro, justo y fiable para los jugadores de todo el mundo. Esta asociación reforzará enormemente nuestra presencia en el mercado español”.

Davis Skulte, director de cuentas clave de TonyBet, dijo: “Estamos encantados de dar la bienvenida a bordo a Booming Games, un proveedor de juegos líder que ofrece una gama de juegos emocionante y diversa. Confiamos plenamente en que su oferta satisfará las necesidades de nuestros jugadores. Esperamos con impaciencia el desarrollo y la prosperidad de esta asociación, que creemos beneficiará a ambas partes”.