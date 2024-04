Booming Games añade una nueva y afrutada incorporación a su cartera de juegos

«Fruit Heaven Hold and Win» contiene «3 Scatter Symbols» que desencadenan «8 Free Spins» con una atractiva mezcla de cómodines,»Scatters» y símbolos de valor.

Comunicado de prensa.- Booming Games ha lanzado la última sensación dulce de su colección de atractivas tragamonedas: «Fruit Heaven Hold and Win».

«Fruit Heaven Hold and Win» es un tragamonedas de 5×3 con 25 líneas de pago, que promete a los jugadores una emocionante experiencia llena de fantásticas características afrutadas y «Stacked Wilds».

La emoción aumenta cuando aparecen 3 símbolos Scatter, lo que desencadena 8 giros gratis con una atractiva mezcla de comodines, «Scatters» y símbolos de valor. Además, se necesitan 6 o más símbolos de valor para activar la función «Hold and Win» que comienza con 3 «Re-Spins».

Además, los símbolos de valor con multiplicadores de hasta 20x que aparezcan durante las tiradas, mantienen la posición del jugador y reinician las repeticiones de tirada a 3. Además, los «Quick Hit Bonus» pueden otorgar premios Mini (25x) o Major (100x). Completar todas las posiciones de los 15 rodillos otorga la Gran Bonificación de 1000x.

Moritz Blume, director de producto de Booming Games, dijo: «Estamos muy contentos de lanzar ‘Fruit Heaven Hold and Win’ en toda nuestra red. Es una experiencia colorida y divertida, repleta de atractivas funciones.

«Nos centramos exclusivamente en ofrecer juegos de alta calidad y gran impacto, y este juego no es una excepción. No podemos esperar a que nuestros clientes lo compartan con sus jugadores y estamos seguros de que será un gran éxito para nuestra serie Hold and Win.»