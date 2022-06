BMM Testlabs crea conciencia sobre Adam’s Place

BMM Testlabs fue anfitrión de Adam’s Place en el 3er Torneo Anual de Golf Best in Gaming el 8 de junio.

Comunicado de prensa.- BMM Testlabs, el laboratorio de pruebas de juegos y consultoría de certificación de productos original del mundo, se complace en anunciar que fue anfitrión de Adam’s Place en el 3er Torneo Anual de Golf Best in Gaming el 8 de junio de 2022 en Bear’s Best Golf Club.

Martin Storm, CEO, comentó: “Muchos de nuestros amigos y clientes en la industria del juego asistieron a nuestro 3er Torneo Anual de Golf Best in Gaming. Nos asociamos con Adam’s Place, un centro local sin fines de lucro comprometido a ayudar a los niños de 3 a 18 años a sobrellevar una pérdida trágica, para crear conciencia sobre su importante trabajo y ayudarlos a generar fondos para el programa”.

Wendy Anderson, directora ejecutiva de RG24seven, una empresa de BMM Innovation Group, agregó: “La pandemia de Covid-19 ha causado pérdidas trágicas a muchas familias, y programas como Adam’s Place están ayudando a niños y familias a superar el proceso de duelo. Ha sido un placer apoyar al equipo de Adam’s Place”.

Kelly Thomas-Boyers, presidenta y cofundadora de Adam’s Place, expresó: “El aprendizaje social y emocional entregado a través de nuestro plan de estudios Camp Cope presenta, modela y refuerza estrategias y habilidades de afrontamiento saludables. Estas habilidades para la vida producen un importante retorno de la inversión para los niños aquí en Las Vegas y en todo el mundo. Estamos capacitando a consejeros escolares y una variedad de organizaciones comunitarias para iniciar su propio Camp Cope para que podamos llevar este útil programa a más niños. Con el generoso apoyo de BMM Testlabs y su red, llegaremos a más niños y familias. Agradecemos mucho la donación de BMM Testlabs y las contribuciones de los golfistas que compraron boletos para la rifa y el mulligan”.

Adam’s Place es un centro sin fines de lucro comprometido con programas testeados para niños de 3 a 18 años que enfrentan una pérdida. La misión de Adam’s Place es apoyar a los niños, adolescentes y familias que experimentan pérdidas a través de sus programas, actividades y recursos de Camp Cope. Adam’s Place promueve una inversión de por vida en habilidades y herramientas de afrontamiento saludables.

Para obtener más información sobre Adam’s Place, visite adamsplacelv.org/about/.

Ver también: Zeena Rossouw: “Nuestras metas para 2022 son abrir nuevos horizontes”