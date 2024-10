BETER analiza cómo fue la demanda de sus contenidos de efootball durante los acontecimientos futbolísticos más destacados del año

BETER presenta un informe exhaustivo en el que se comparan las tendencias de las apuestas en efootball durante los torneos de la Eurocopa 2024 y la Copa América 2024.

Comunicado de prensa – BETER ha publicado un informe que muestra un importante cambio en las preferencias de los jugadores hacia un contenido de apuestas rápido y disponible las 24 horas del día. El informe, «Betting on eFootball during Euro and Copa America 2024» [«Apuestas en eFootball durante la Eurocopa y la Copa América 2024»], muestra un aumento de la demanda y el compromiso con el producto «ESportsBattle eFootball» del proveedor durante ambos torneos.

Durante la Eurocopa 2024 y la Copa América, los apostantes mostraron un mayor interés en su oferta de eFootball, con un aumento del 11,4 por ciento en el número de apostantes únicos, del 12,8 por ciento en el número de apuestas y del 13,4 por ciento en el volumen de negocio en todas las plataformas de los operadores asociados que ofrecen contenidos de «ESportsBattle».

La demanda de «eFootball» alcanzó su punto álgido al término de la Eurocopa 2024 y la Copa América, que se celebraron el 14 de julio en un «superdomingo» de fútbol.

En los días siguientes (15 y 16 de julio), en los que no se jugó ningún partido, BETER registró los niveles más altos de participación y facturación de «eFootball».

Esto siguió una tendencia similar a lo largo de la Eurocopa 2024, en la que la participación en «eFootball» se disparó en los días en los que no hubo partidos.

En los días en que sí hubo partidos, el número de apuestas y la facturación media en «eFootball» aumentaron en todas las franjas horarias, y el mayor crecimiento se registró por la noche, justo después de que concluyeran los partidos.

Por ejemplo, de las 22:00 a las 23:00 horas, el volumen de negocios medio aumentó un 23 por ciento y se mantuvo en un nivel elevado durante varias horas después. En cuanto a los tipos de apuesta realizados, los más populares fueron los totales (55 por ciento del volumen de apuestas), el resultado a tres bandas (23 por ciento) y el próximo gol (9 por ciento), que aumentó más de un 20 por ciento.

El producto «eFootball» de BETER incluye tres formatos, el rápido y espectacular «Volta» (que dura seis minutos en total) más los formatos más tradicionales de 2×4 y 2×6 minutos.

Durante el periodo analizado en el informe, el formato 2×4 siguió siendo el más demandado, con un aumento medio de la facturación del 14,7 por ciento, seguido del 2×6, que experimentó un crecimiento del 15,2 por ciento – Volta también disfrutó de un aumento del 9,4 por ciento en el número de apuestas y la facturación.

El informe respalda el cambio hacia contenidos de apuestas rápidas que están observando los operadores. Además, los jugadores también quieren tener acceso a deportes y oportunidades de apuestas las 24 horas del día, especialmente cuando no hay acción en el campo, algo que ofrecen productos como el eFootball de BETER.

Los torneos de «ESportsBattle» marcan la pauta en las apuestas de «esports», ofreciendo más de 35.000 eventos al mes en disciplinas tan populares como «efootball», «ebasketball», «ehockey» y CS2, con hasta 50 mercados por evento. La retransmisión en directo está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, para que los apostantes puedan disfrutar de una acción ininterrumpida con un margen medio del 7,5 por ciento + para los operadores.

George Arabatlian, responsable de gestión de cuentas de BETER, ha declarado: «Este informe subraya un cambio significativo en el comportamiento de los jugadores: los apostantes están deseosos de participar en contenidos relacionados con el fútbol, incluso en ausencia de partidos en directo. Aquí es donde nuestro producto 24/7 ‘eFootball’ realmente brilla, proporcionando entretenimiento continuo y oportunidades de apuestas».

«Los datos también ponen de relieve una tendencia creciente hacia experiencias de apuestas rápidas y dinámicas, que se resuelven rápidamente y mantienen a los jugadores comprometidos».

«BETER se ha convertido en un líder en la entrega de este tipo de contenido, y estamos muy contentos de asociarnos con más operadores para proporcionar a sus jugadores acceso las veinticuatro horas del día a nuestros torneos de vanguardia ‘ESportsBattle'».