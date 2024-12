Avanza en Buenos Aires el proyecto para regular el juego online con validación biométrica y restricción de publicidad

La iniciativa del diputado bonaerense Diego Garciarena ya tuvo dictamen en la Comisión de Adicciones de la Legislatura.

Argentina.- Tanto en el Congreso Nacional como en las Legislaturas provinciales, continúan trabajando para encontrar la manera de prevenir que los menores de edad accedan a las apuestas online, algo que es ilegal en todo el territorio argentino.

En ese sentido, avanza en la provincia de Buenos Aires, un proyecto que busca modificar Ley N° 15.079 «Titulo VIII Regulación del Juego On Line”, con foco en añadir controles biométricos para la validación de identidad a la hora de hacerse usuarios en estas plataformas, junto a una mayor restricción publicitaria.

La iniciativa presentada en septiembre por Diego Garciarena, presidente del bloque de diputados bonaerense de la UCR + Cambio Federal, tuvo dictamen en la Comisión de Adicciones de la Legislatura bonaerense y aún le quedan dos comisiones más

Garciarena declaró en Radio Brisas que, si bien hay muchas formas de abordar la problemática, hoy están “ocupados y preocupados por el combate al juego ilegal, pero también contra el juego de menores en el legal».

«El planteo que hacemos a través del proyecto de ley es que vemos que se hacen publicidades vinculadas a personas exitosas difundiendo plataformas de juego, algo que es muy dañino, porque los jóvenes ven a su ídolo deportivo invitando a jugar», agregó.

Por otra parte, el diputado explicó: «En pleno 2024 las plataformas no pueden sostener que no logran establecer un sistema biométrico, algo que ya tienen los bancos y cualquier app. Es muy sencillo e implica un convenio con el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Con eso se puede saber la edad y el sistema no le permitirá acceder a la persona si es menor».

El legislador también reconoció que «si solo se regula el juego legal, se termina beneficiando al ilegal, por eso las acciones deben ser en conjunto, pero lo que no podemos es no hacer nada. Cualquier cosa que podamos consensuar será mejor a lo que tenemos hoy. La legislación se irá perfeccionando a lo largo del tiempo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados».

En cuanto al avance de la iniciativa en la Legislatura bonaerense, explicó que aún «quedan dos comisiones y esperamos avanzar en Extraordinarias antes de fin de año. Instamos al gobernador a que de una mano en eso, porque debe ser una política de Estado».

«Yo soy partidario de una regulación severa, pero hay que avanzar y luego perfeccionar la legislación. Las cosas no pueden seguir como están, porque cada día que pasa es una vida o la salud de un pibe que se está jorobando para el futuro», concluyó en Radio Brisas.

Cabe recordar que en agosto se sumó un nuevo proyecto similar por parte del Frente Renovador en la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa del legislador Rubén Eslaiman propone que las empresas licenciatarias de juego online eviten que los menores de edad se registren, incorporando el reconocimiento facial como medida de seguridad para validar la verdadera identidad de quien apuesta.

El trabajo del Ejecutivo

En el mes de julio, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó un programa para combatir las apuestas online ilegales, para lo que puso en marcha una mesa de trabajo interdisciplinario estructurado en siete puntos: