Atlaslive: por qué Sudamérica es el futuro del iGaming

Atlaslive analiza el mercado de iGaming en la región.

Comunicado de prensa.- “Sudamérica como parte del mercado latinoamericano de iGaming es fantástico para construir un negocio exitoso”, afirmaron desde Atlaslive, una firma que ayuda a los operadores de iGaming a prosperar ofreciendo soluciones de iGaming. Su plataforma innovadora y su conjunto integral de componentes están desarrollados para cumplir con los estándares regulatorios locales, tanto en Sudamérica como a nivel mundial.

En Sudamérica, varios factores han impulsado el auge del iGaming. Según la firma, la facilidad y disponibilidad de las plataformas permiten a las personas jugar diversos juegos y realizar apuestas desde casa con sólo unos pocos clics. El crecimiento de los dispositivos móviles también ha facilitado el juego mientras se está en movimiento.

Las tendencias del mercado también han sido vitales, especialmente la creciente popularidad de las apuestas deportivas online. A medida que más personas en la región sintonizan eventos y competiciones deportivas, más personas apuestan por sus equipos y jugadores favoritos. El impulso de los cambios legales que han hecho que los juegos de azar online sean más regulados y seguros en muchos países de América del Sur también ha ayudado a que la industria florezca.

El mercado de juegos de azar online está preparado para un crecimiento significativo, y se prevé que el número de usuarios alcance los 10,4 millones para 2028. A la cabeza del panorama de iGaming en América del Sur se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, Guyana, Paraguay y Perú, que representan los mercados más grandes por ingresos. Se prevé que la penetración de usuarios en el sector de los juegos de azar en línea alcance el 2,1% en 2024, lo que destaca la creciente aceptación y popularidad del iGaming en toda la región.

América del Sur cuenta con diversas costumbres, pero las personas que viven aquí comparten un amor común por la diversión. Son alegres, enérgicos y conocedores de la tecnología, y siempre buscan formas de disfrutar la vida. iGaming proporciona una combinación perfecta de entretenimiento digital e interacción social, lo que permite a las personas divertirse cuando y donde quieran.

Este entorno dinámico está atrayendo un gran interés tanto de los jugadores como de los operadores, particularmente en el mercado sudamericano en rápida expansión, especialmente en LatAm. He aquí por qué todo el mundo está ansioso por aprovechar esta industria en auge.

Crecimiento explosivo: mercado de iGaming y preferencias clave en la elección de juegos

La penetración de usuarios en América del Sur en el mercado de los juegos de azar en línea será del 2,1% en 2024. Esta cifra resalta el potencial de una expansión significativa del mercado a medida que más usuarios descubran y participen en los juegos en línea.

El gráfico ilustra una tendencia ascendente constante en los ingresos de los sectores de juegos de azar en línea en toda América del Sur, y las apuestas deportivas en línea muestran un crecimiento significativo. Para 2028, se espera que los ingresos totales de los juegos de azar en línea superen los USD $8bn, impulsados ​​principalmente por la expansión de las apuestas deportivas en línea, que atraen cada vez más una porción mayor del mercado.

Las apuestas deportivas están ganando popularidad rápidamente, impulsadas por el amor del país por el fútbol. Las plataformas de juegos de azar en línea han aprovechado este entusiasmo al ofrecer amplias opciones de apuestas deportivas, especialmente para las principales ligas y torneos de fútbol, ​​lo que ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado. Además, los casinos online están empezando a atraer a más jugadores, aunque las apuestas deportivas siguen siendo el segmento más popular.

El siguiente gráfico ofrece una visión detallada de la distribución de ingresos en 2023 en diferentes segmentos de la industria del juego en línea en varios países de América del Sur, enfatizando el impacto sustancial de los casinos en línea y las apuestas deportivas.

Los esports están ganando una popularidad significativa, especialmente en Brasil. Esto fue evidente en el torneo IEM Rio 2022, donde los equipos brasileños FURIA Esports, 00 Nation e Imperial Esports compitieron contra equipos internacionales frente a fanáticos entusiastas en el Jeunesse Arena, alcanzando una audiencia máxima de 1,4 millones.

A pesar de que Brasil tiene los mejores jugadores y fanáticos dedicados, históricamente el gobierno no ha apoyado los deportes electrónicos. La ex ministra de Deportes, Ana Moser, categorizó los deportes electrónicos como entretenimiento y no como un deporte competitivo, excluyéndolos de la definición de deporte de la Ley General de Apuestas Deportivas. Sin embargo, esto podría cambiar pronto y las apuestas en este tipo de torneos podrían ser posibles.

América del Sur: ingreso promedio por usuario

El gráfico de Statista ilustra que el ingreso promedio por usuario para varios sectores de juegos de azar en línea está experimentando cambios notables de 2017 a 2028. El sector de los casinos en línea muestra un crecimiento significativo, con un ingreso promedio que aumenta de USD $48,05 en 2017 a USD $556,40 proyectados en 2028. Por el contrario, el ingreso promedio de la lotería en línea está disminuyendo constantemente, pasando de USD $504,80 en 2017 a USD $285,80 en 2028.

Las apuestas deportivas online muestran un aumento constante, alcanzando los USD $652,10 en 2028, superando a los casinos online y las loterías. Esta tendencia muestra las preferencias cambiantes hacia las apuestas deportivas y los casinos en línea en el mercado.

Todas estas cifras muestran que el mercado dinámico y en evolución de América del Sur presenta grandes oportunidades para quienes buscan invertir y capitalizar la industria del iGaming. También existe una demanda creciente de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que impulsen las experiencias de los jugadores, ofreciendo más oportunidades y diversión. Adoptar estos avances es clave para satisfacer a la audiencia sudamericana, conocedora de la tecnología y que busca entretenimiento.

No solo por las apuestas deportivas, o por qué los Crash Games son tan populares en Sudamérica

Los juegos crash son cada vez más populares debido a su simplicidad, su ritmo rápido y el nivel de control que ofrecen, a diferencia de las tragamonedas tradicionales. Estos juegos se ubican constantemente entre las mejores opciones del mercado sudamericano. En Atlaslive, reconocen que una base diversa de jugadores requiere una amplia variedad de juegos para satisfacer diferentes gustos, por lo que garantizan que su plataforma incluya una rica variedad de títulos populares.

Atlaslive afirmó que continúa asociándose con muchos nuevos proveedores de juegos reconocidos a nivel mundial y, actualmente, su cartera de juegos de casino es sobresaliente en términos de variedad de juegos, atractivo visual y diversos bonos y ventajas.

“Ya ofrecemos más de 10.000 juegos de casino online, juegos en vivo, deportes virtuales, loterías y torneos, todo en un solo lugar. Vemos cuántos jugadores en Sudamérica participan en juegos intensivos, tragamonedas y ruleta, y estamos haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades de nuestros socios brindándoles todos los juegos emocionantes que sus clientes desean. Actualmente Atlaslive Platform incluye más de 100 juegos crash, incluidos todos los populares”, dijeron desde la compañía.

Una variedad de marcos regulatorios en el mercado sudamericano de iGaming

En Atlaslive, monitorean de cerca los diversos y cambiantes panoramas regulatorios del mercado sudamericano de iGaming. Cada país tiene sus propios requisitos legales y estándares de cumplimiento que dan forma a las oportunidades y desafíos para los operadores. Comprender las necesidades específicas de nuestros socios en estas regiones es crucial.

Brasil y Colombia

Brasil logró mejoras notables en su estructura regulatoria. En diciembre de 2023, la promulgación del Proyecto de Ley 3.626/2023 marcó la legalización de las apuestas deportivas y los juegos de casino en línea. Este cambio monumental abre una de las economías más grandes de América Latina al iGaming regulado, ofreciendo un tremendo potencial de crecimiento para la industria. La empresa, como proveedor de plataforma B2B de iGaming, comprende lo importante que es cumplir con la alta demanda y los estándares regulatorios establecidos por esta nueva legislación.

Colombia se destaca como pionera en regulación del juego dentro de América Latina. Desde 2016, el organismo regulador del país, Coljuegos, ha estado supervisando la industria con un fuerte énfasis en el cumplimiento y las prácticas de juego responsable. El marco regulatorio bien establecido de Colombia garantiza una estructura sólida para la concesión de licencias y el cumplimiento, lo que lo convierte en un mercado estable para los operadores.

Argentina, Perú y Chile

Argentina presenta un escenario único con su enfoque descentralizado de la regulación del juego. Las regulaciones varían significativamente de una provincia a otra, creando un mosaico de reglas. Este marco descentralizado ofrece desafíos y oportunidades para los operadores que buscan expandir su presencia en el mercado.

Perú se encuentra actualmente en las primeras etapas de establecimiento de su sistema regulatorio para iGaming. Las regulaciones emergentes están dando forma al futuro de los juegos en línea en el país, presentando oportunidades lucrativas para que los primeros participantes en el mercado capitalicen la creciente demanda.

El proceso de finalización aún está en curso, pero la meta está a nuestro alcance y muchos nuevos operadores ya están mostrando interés. El gobierno está trabajando en la emisión de licencias y, una vez que el marco esté completamente establecido, permitirá a los operadores iniciar sus negocios oficialmente.

El gobierno peruano ha publicado regulaciones para los juegos de azar en línea, vigentes a partir de 2023, que permiten al MINCETUR otorgar licencias y regular los juegos y apuestas deportivas en línea. Este marco tiene como objetivo garantizar el juego limpio, el juego responsable y mayores ingresos gubernamentales a través de un impuesto del 12% sobre las ganancias netas de los operadores autorizados.

Convertirse en un mercado totalmente regulado siempre es un camino largo y, en el caso de Perú, está casi en el destino. Actualmente, la penetración de usuarios en el mercado de juegos de azar en línea es del 2,1% y hay un notable aumento en el interés entre los clientes peruanos en una amplia gama de juegos de casino.

Países como Chile están avanzando gradualmente hacia el establecimiento de sus leyes de juego en línea. El país ha introducido recientemente regímenes de licencias para los juegos de azar en línea, siguiendo los ejemplos de Colombia, México, Panamá y ciertas provincias de Argentina. El gobierno chileno ha estado trabajando en una legislación integral para regular los juegos de casino en línea y las apuestas deportivas. El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que fue aprobado en una primera etapa.

Según Atlaslive, la firma está dedicada a mejorar continuamente su plataforma dinámica de iGaming mediante la introducción de nuevas funciones y herramientas que los operadores pueden integrar sin problemas. Su enfoque abarca todos los aspectos de la experiencia del usuario y las necesidades del mercado, desde ofertas de apuestas deportivas y casinos hasta métodos de pago, análisis y CRM eficiente. «Nuestro enfoque estratégico e innovador garantiza que nuestros socios estén bien equipados para ofrecer una experiencia de juego segura y que cumpla con las leyes en América Latina», dijeron.