Argentina: tras la denuncia del gobierno de Santa Fe, la Justicia ordenó bloquear a 385 sitios ilegales de apuestas

Di Lena afirmó que si un sitio de juego no tiene un dominio '.bet.ar', es ilegal.

Los fiscales de la Oficina de Delitos Informáticos notificaron al Banco Central y al ENACOM.

Argentina.- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ordenó a los bancos que regula, como así también a las plataformas de billeteras virtuales que impidan la operatoria de los 385 sitios webs de apuestas ilegales que el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe denunció en las últimas semanas.

La medida del BCRA surgió a partir del pedido formal de los fiscales provinciales Yanina Tolosa y Agustín Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos, UF 101 de la Fiscalía Regional N°1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes solicitaron al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el bloqueo e impedimento de acceso a todos los dominios y páginas de internet –y a sus direcciones IP asociadas– que no sean “.bet.ar”.

Ayer mismo y para abordar la problemática del juego ilegal online y evitar la participación de niños, niñas y adolescentes en juegos de apuestas online, el gobierno de Santa Fe publicó la Resolución N.º 39 de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, que dispuso bloquear y dar estándares de ordenamiento de los sitios de internet y dominios de empresas de juegos legales o ilegales.

La solicitud formulada por los funcionarios del MPA fue remitida a través de un oficio fechado el 27 de junio pasado. Los fiscales solicitaron al BCRA que “notifique a la totalidad de las entidades financieras y proveedores de servicios de pago supervisados por esa autoridad de aplicación que deberán impedir que las herramientas digitales de su propiedad y/o administración sean utilizadas para la captación de apuestas ilegales y a tal efecto emita la comunicación “D” correspondiente”.

En el mismo oficio, Nigro y Tolosa informaron al BCRA que “solo aquellos dominios webs identificados como ‘.bet.ar’ se encuentran autorizados a realizar actividades relativas a la organización y recaudación de juego de apuestas”. Asimismo, advirtieron que “la utilización de las herramientas financieras por clientes no habilitados (en este caso, los 385 sitios web denunciados) supone la infracción descripta por el artículo 301 bis del Código Penal”.

En primer lugar, piden que el ENACOM “notifique a la totalidad de los licenciatarios de empresas que prestan el servicio de valor agregado/internet/móviles –sin distinción del soporte en que lo presten, sea a través de vínculos radioeléctricos, físico o satelitales– que deberán disponer lo necesario para el bloqueo e impedimento de acceso de clientes, consumidores o usuarios a los proveedores de servicios de contenidos en internet/valor agregado de ‘juego on line’/de los dominios de internet y/o páginas de internet, así como a sus direcciones IP asociadas, que no cumplan con el dominio cuya denominación sea ‘.bet.ar’” y en particular respecto de los 385 denunciados”.

En el segundo y tercer punto del escrito, Nigro y Tolosa requirieron al ENACOM que notifique el pedido a las cámaras empresarias del sector que agrupan a las empresas licenciatarias prestadoras de los Servicios de Tecnología de las Comunicaciones y de Contenidos, reguladas por la ley 27.078 y a las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM)

Entre las medidas implementadas por la provincia de Santa Fe, se ordenó bloquear el acceso de internet a 385 páginas y plataformas webs por ser consideradas ilegales, conforme la normativa vigente, en todos los servicios de la administración central, los organismos descentralizados, dependencias de los diferentes ministerios y empresas del Estado. El objetivo de esta medida es que no puedan ingresar a esos sitios desde ningún establecimiento institucional, como las escuelas.

Por otro lado, para profundizar la primera medida, se pidió a todas las empresas que prestan servicios de internet a organismos dependientes del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe bloquear de acceso a internet a dichas páginas webs. Se advierte, además, que si un prestador no acata las medidas, es posible que esa empresa entre en una irregularidad con provincia y que corte esos contratos.

El gobierno provincial presentó el 23 de mayo una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (artículo 301 bis del Código Penal) en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas, solicitando que sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias de 273 sitios de internet. Más tarde, esa lista se amplió a 385.

La documentación, dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, fue firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity; y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena, informaron voceros oficiales.

En el escrito se indica que la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la provincia de Santa Fe, ha advertido que sumado a los sitios de internet descriptos en la denuncia de fecha 23 de mayo de 2024, “se han detectado otros, que de igual modo permiten apostar al margen de la ley, amén de violar las disposiciones del Código Penal antes citadas y la normativa vigente en materia de regulación del juego, ya que no cuentan con autorización de la Caja de Asistencia Social para funcionar”.

Estos sitios posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”, se indica en el documento, que afirma que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”.

Asimismo, la denuncia detalla que la actividad desarrollada por sitios de juegos y apuestas no autorizados cuentan con “ausencia de control respecto de las normas y acciones referentes al Juego Responsable y el lavado de dinero”.

Al respecto, Di Lena había señalado que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, entre ellas, las licencias otorgadas por alguno de los veinticuatro organismos reguladores del país. «En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio ‘.bet.ar’, es ilegal», aclaró Di Lena.

Por otro lado, la presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los nuevos sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.

Cabe recordar que la provincia de Santa Fe reglamentó la ley que habilita las apuestas virtuales en la provincia el pasado 30 de abril, mediante el decreto Nro. 562, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro.