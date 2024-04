Argentina: trabajadores del Casino Club de Misiones volvieron a exigir mejoras salariales

Los trabajadores reclaman la recomposición de su salario y ser incluidos en la mesa de negociación entre la empresa y el gremio.

Argentina.- En una convocatoria que tuvo lugar en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas, empleados del Casino Club se congregaron nuevamente para expresar su demanda de una actualización salarial, un reclamo que se viene repitiendo los últimos meses.

Gisella Galarza, delegada de los trabajadores, explicó: “Estamos pidiendo un salario digno. Nosotros no tenemos ningún respaldo por parte de nuestro sindicato, por eso somos autoconvocados, más allá de que seamos tres delegados presentes aquí”, declaró Galarza, destacando la falta de apoyo sindical en su lucha por condiciones laborales justas.

La ausencia de participación en las negociaciones entre el sindicato y la empresa ha llevado a los empleados a tomar medidas por su cuenta. “Contamos solamente con la ayuda de los empleados que nos apoyan y vienen también a reclamar lo mismo”, explicó Galarza, resaltando la solidaridad entre los trabajadores en su búsqueda de mejoras salariales.

Galarza también señaló las insuficiencias de los cambios implementados hasta ahora. “A nosotros nos hacen unos pequeños cambios, pero que no nos benefician mucho. Siempre dan vueltas dentro del mismo acuerdo anual de paritarias”, expresó. La situación se agrava por el retraso en el pago de las paritarias del 2023, que debían finalizar en septiembre pero aún no se han completado. “Comenzamos nuestro reclamo en julio, y nos van dando los no remunerativos”, añadió Galarza.

También detalló la situación actual en cuanto al pago de los salarios. “Veníamos cobrando un 20 por ciento no remunerativo, que ahora se ha blanqueado. Nos van a pagar un mes no remunerativo, y al mes siguiente ya pasará al básico”, explicó. Sin embargo, destacó que estos ajustes no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. “Nos vienen tomando los no remunerativos desde julio de 2022, y estamos casi a un año de todo eso. Imagínense cómo se ha modificado toda la economía”, expresó.

La falta de adecuación de los salarios a la realidad económica se evidencia en el hecho de que los empleados se encuentran apenas al 50 por ciento de la canasta básica. “Estos 20 por ciento que nos dan, si bien ayuda, no son suficientes para cubrir nuestras necesidades básicas”, lamentó Galarza.

Además del aspecto económico, Galarza resaltó la exclusión de los trabajadores de los acuerdos entre la empresa y el sindicato: “Ellos tienen acuerdos con el sindicato, pero nosotros no estamos incluidos en esos acuerdos. No nos piden nuestra opinión sobre cómo podría ser un arreglo”, señaló. Esta falta de participación en las decisiones que afectan directamente a su trabajo y remuneración es otro punto clave en el reclamo de los empleados de Casino Club.