Argentina: trabajadores del juego aceptaron aceptaron acuerdo salarial propuesto por el gobierno de Mendoza  

Ya son 12 los sectores lo que acordaron.

Argentina.- La semana pasada, el sindicato Unión Personal de Juego Casino de Mendoza (UPJC) se reunió con funcionarios del Ejecutivo Provincial de Mendoza y del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza), en el marco de nuevas negociaciones paritarias de 2024.

Los representantes gubernamentales llevaron a la mesa dos propuestas alternativas en respuesta a la oferta salarial previamente presentada. As, el sindicato sometió el nuevo ofrecimiento a la consideración de sus miembros y el viernes cerró un acuerdo salarial. De este modo ya serían 12 los diversos sectores de la administración pública que lograron un convenio en la nueva etapa de negociaciones.

En representación de los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza), el gremio fue quien firmó aceptando la propuesta de incremento que ya cerraron otros sindicatos de otros sectores.

Las propuesta desde el gobierno provincial

Las opciones planteadas por el Gobierno provincial fueron dos que se resumieron de este modo:

La primera, un aumento de 10 por ciento en abril, otro 10 por ciento en mayo y un 10 por ciento adicional en junio, basado en el salario básico de enero de 2024. Además, se incluyen sumas no remunerativas y no bonificables de AR$70.000 (USD 70) en abril, AR$50.000 (USD 50) en mayo y AR$30.000 (USD 30) en junio.

Estas serán destinadas a los trabajadores cuyos salarios brutos en marzo no alcanzaron dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para aquellos que superaron este umbral, las sumas no remunerativas y no bonificables serían de AR$35.000 (USD 35) en abril, AR$25.000 (USD 25) en mayo y AR$11.000 (USD 11) en junio.

En tanto, la segunda alternativa consistió en un incremento de 11 por ciento en abril, otro 11 por ciento en mayo y un tercer 11 por ciento en junio, tomando como referencia el salario básico de enero de 2024.