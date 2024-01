Argentina: incertidumbre en el Hipódromo de San Isidro ante amenaza de paro

Los jockeys llamaron a realizar una medida de fuerza en reclamo de aumentos y el abono de premios adeudados. La entidad no cumplió con todo el petitorio y la realización de las carreras del día 19 de enero aún no están confirmadas.

Argentina.- El Hipódromo de San Isidro se encuentra en el foco de tormenta, ya que los jockeys lanzaron un comunicado donde explicaron que realizarían una medida de fuerza. Se pide el pago de premios en tiempo y forma, como así también otras mejoras en distintos aspectos, como el aumento de la póliza de seguros, de la renta diaria y de la monta.

“Nuestro país está atravesando una situación muy difícil. La actividad del turf, no está al margen, sin embargo, tuvo muchísimos años para revertir este momento, ya que el Jockey Club recibe de Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), una subvención, no solo para los premios, sino también para mantenimiento y mejoras de las instalaciones del Hipódromo de San isidro”, explicaron desde la Unión de Jockeys de la República Argentina.

Más aún, según la entidad que los nuclea, los jockeys afirman que: “Hablamos de un club de Elite, mientras los trabajadores en general y los jockeys en particular reciben una ínfima parte de ese dinero. No escuchan ni resuelven los temas más importantes y fundamentales. Reclamamos en forma pacífica y con la mejor predisposición para superar problemas básicos, estructurales como ser: el premio por participación (ex montas perdidas) el seguro de vida e incapacidad, que pulverizaron hace ya tres años y una renta diaria de accidente que es denigrante, entre otros temas”, algo que según afirmaron, desde el hipódromo de San Isidro no responden.

Ante la prolongación de esta situación, desde la agrupación gremial de los jockeys decidieron comenzar con una medida de fuerza, la cual llevaría que no se disputen las carreras previstas para el día 19 de enero, a la espera de respuestas oficiales a sus demandas. Ante la posibilidad del paro, desde el Hipódromo informaron que se abonaron los premios adeudados hasta el 3 de diciembre, sin embargo, esto tampoco satisfizo a los jockeys. “La inflación viene de hace varios años y si se paga a los 60 días, la pérdida es siempre de los trabajadores”, explicaron ante las dificultades que les representa la demora en los cobros.

Desde el Hipódromo, afirmaron que la situación debe resolverla antes el IPLyC. “Reiteramos que la razón del retraso en el pago de la parte que corresponde al Fondo de Reparación se debe exclusivamente a la falta de pago por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de los fondos producidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. El HSI ha efectuado un gran esfuerzo económico-financiero, manteniendo al día no sólo el pago de los premios que le corresponden pagar (el 9 por ciento de la recaudación por apuestas), sino también el mismo día de la carrera el 3ro, 4to y 5to, de manera completa a pesar de no recibir la parte correspondiente al fondo. También se encuentran al día los pagos de su obra social, las montas perdidas y las rentas diarias. Por lo visto nuestro esfuerzo no es contemplado ni valorado por quienes convocan al paro. El Jockey Club no está en condiciones económicas ni financieras de aceptar adelantar también más pagos que correspondan del fondo de reparación de la Ley 13.253, que son adeudados por el Instituto Provincial. Recibidos los fondos se podrán realizar los pagos”, esgrimieron.

El comunicado de las autoridades del Hipódromo.

Ver también: El IPLyC de Buenos Aires acordó con el sindicato y se levantó el paro en el Hipódromo de La Plata

A pesar de esta aclaración, los jinetes afirmaron que mantendrían su medida de fuerza. “Hacemos responsables al jockey Club de cualquier situación de represalia hacia nuestros compañeros. La medida de fuerza es legítima, nuestra Constitución Nacional, en su art 14 Y 14 bis, nos posibilita el derecho a huelga. Por el bien de la actividad sepan comprender nuestra situación y pongan su empeño en solucionar estos temas, en vez de amenazar con sanciones que no tienen sustento”, afirmaron.

Así, la realización de las reuniones previstas para enero quedaron en duda a la espera que se resuelva el conflicto o que, al menos, se cumplan algunos de los pedidos de los jockeys.