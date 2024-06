Argentina: exigen a Enacom dar de baja sitios de juego ilegal

La Coalición Cívica pidió al Ente Nacional de Comunicaciones medidas más estrictas contra el problema de la ciberludopatía.

Argentina.- Un grupo de diputados de la Coalición Cívica solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) medidas más estrictas para combatir las páginas de juego ilegal. A través de una misiva, manifestaron que es urgente regular la industria del juego en línea y establecer normativas para proteger a los menores de edad.

Esa misma nota se envió con copia a NIC.AR, Yahoo Search, Alphabet Inc. (Play Store, Google Search, YouTube), X Corp. (Twitter/X), Apple Inc. (AppStore), Microsoft Corporation (Bing), Meta Platforms Inc. (Instagram, Facebook) y Amazon.com Inc. (Twitch, Amazon Appstore).

En el texto, instan a las empresas a colaborar en la eliminación de páginas web y aplicaciones de juego clandestinas. Subrayan la necesidad de una acción coordinada entre el gobierno y las empresas para enfrentar este problema.

A su vez, expresaron su inquietud por la falta de cooperación hasta el momento por parte de ENACOM en la prevención de la ciberludopatía y solicitaron una reunión urgente con Juan Martín Ozores, interventor de la entidad, para discutir posibles acciones preventivas.

“La disponibilidad permanente del acceso al juego clandestino supone un riesgo para todos los jóvenes, incluyendo a los menores de edad. Se requiere una estrategia federal de restricción a los operadores interjurisdiccionales (por estar en el extranjero o por operar no regulados) ya que carecen de medidas de protección adecuadas como verificaciones de edad, límites de apuestas y mecanismos de autoexclusión”, agregaron en la carte.

En otro tramo de la nota, la Coalición Cívica le pidió al ENACOM que centralice una política de acuerdos con las principales empresas de disponibilidad de dominios en Argentina y los reguladores provinciales. El objetivo es que puedan canalizar solicitudes administrativas para dar de baja los dominios sin requerir un proceso judicial, siendo que es una actividad ilegal.

Además consideraron «prudente» que ENACOM celebre acuerdos con los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing, para desindexar el contenido de las plataformas de juego clandestino. “Es una actividad ilícita y el requerimiento llegará desde una autoridad pública, por lo que es posible aplicar una baja del contenido a partir de la comunicación fehaciente del ENACOM”, explicaron desde la agrupación.

También solicitaron que se tomen medidas tendientes a favorecer la baja de contenidos y restricciones de publicidad a los usuarios que realicen publicidad o promoción de plataformas de juego clandestino.

La carta fue firmada por Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Maricel Etchecoin Moro, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Facundo Del Gaiso y María Cecilia Ferrero.

En esa línea, recientemente, Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casino de Buenos Aires (IPLyC) hizo énfasis en la necesidad de “redoblar los esfuerzos entre todos los organismos para luchar contra el juego ilegal online”.

“Tenemos que remarcar una y otra vez que hoy nuestros jóvenes están jugando en plataformas ilegales. El 80 por ciento del juego online de nuestro país es ilegal”, afirmó Atanasof y agregó que “es necesario retomar el diálogo y el trabajo con Cancillería y el ENACOM, que son quienes pueden atacar el primer eslabón de este problema que son los sitios ‘.com’ alojados en paraísos fiscales. Estos sitios no ofrecen ninguna seguridad, pueden apostar menores y se está expuesto a estafas y uso de los datos registrados”.