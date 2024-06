Argentina: en qué consiste el código de comunicación responsable de juegos de azar online

La Asociación de Loterías Estatales Argentinas difundió un “Código de Buenas Prácticas para la Publicidad Responsable de Juegos de Azar Online en Argentina”, que ya cuenta con varios miembros adheridos.

Argentina.- Ante la creciente expansión del juego online en la Argentina, distintas organizaciones buscan promover el juego responsable en la población. Desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) indicaron que más de 15 miembros se adhirieron al «Código de Buenas Prácticas para la Publicidad Responsable de Juegos de Azar Online en Argentina» desde su aprobación en 2021.

El mes pasado, durante la 73º Asamblea Ordinaria de ALEA, la Lotería del Chubut firmó su adhesión al código y se sumó a otros miembros que ya firmaron su compromiso, como la Lotería de Córdoba SE, IAFAS de Entre Ríos, Lotería de Río Negro, Lotería de la Ciudad SE, AJALAR (La Rioja), la Caja Social y Financiera de San Luis, Lotería La Neuquina, Lotería de Santa Cruz, el IPJYC de Mendoza y el INPROJUY (Jujuy). Los miembros adherentes que también adhirieron son Bplay, Juegos y Negocios, Grupo Slots, Gaming & Media, Monografie y Codere Argentina.

Mario Trucco, director ejecutivo de ALEA, transmitió a Focus Gaming News cuál es el objetivo del código: «Ante los desafíos que plantean los juegos de azar online se hizo necesaria la adaptación de las políticas públicas de prevención del juego patológico y promoción del juego responsable a este nuevo escenario. Y para eso, es vital la adopción de prácticas comunes en materia de publicidad responsable de juegos de azar online para garantizar que los juegos de azar y de apuestas sean un entretenimiento seguro y responsable».

Por su parte, desde IAFAS de Entre Ríos, una de las primeras loterías en adherir al código, ya que su equipo de comunicación fue co-autor del mismo junto a ALEA y otros miembros, destacaron que «el código procura que las piezas comunicacionales contengan información clara para que el público pueda hacer elecciones en base a datos, destaque el aspecto lúdico y entretenido de los juegos y evite mensajes engañosos relacionados a vincular el uso de los juegos de azar con el éxito social, una forma de vida o una solución a los problemas económicos».

Entre los aspectos que más preocupan a la sociedad actual, Trucco mencionó: «A diario recibimos consultas sobre los menores y las apuestas online, la preocupación de padres, docentes y de la sociedad en su conjunto por el avance del juego ilegal. También sobre los trastornos que las conductas de juego no moderado pueden ocasionar.» Por eso, destacó que es cada vez más importante el compromiso con la comunicación responsable de los juegos de azar por parte de todos los integrantes del sector y de quienes difunden contenidos sobre la temática.

Desde IAFAS Entre Ríos destacaron que hoy las loterías oficiales deben «ser claras para que el público pueda identificar el juego online legal del ilegal, el cual aparece en diferentes plataformas, a través de diversas estrategias y con una notable intensidad».

También mencionaron que se debe poner luz sobre temas muy preocupantes como es «la participación de menores de edad en los juegos online, obviamente en los ilegales que son a los únicos a los que pueden acceder». En este punto destacaron que resulta útil brindar herramientas para padres, docentes y adultos, «a fin de informarlos sobre la problemática y brindarles tips para orientar a los menores».

Por su parte, Trucco dijo que el juego online ilegal en particular y el juego ilegal en general representan un desafío para los organismos reguladores de los juegos de azar de nuestro país. «Frente a ambos, la población queda desprotegida, en varios aspectos ya que no garantiza el cobro de premios y existen innumerables estafas. Tampoco hay control del juego patológico», explicó. El director ejecutivo de ALEA también transmitió que «el juego ilegal no tributa al Estado y puede ser una herramienta para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo».

Los cinco principios del código

La guía estructura las recomendaciones para la publicidad responsable sobre cinco principios: responsabilidad en los contenidos, protección de menores de edad, mensajes sobre juego responsable, redes sociales, y responsabilidad en el patrocinio de actividades y/o eventos populares o masivos.

Por medio de los principales pilares, se promueve entre los miembros de ALEA el compromiso con la comunicación responsable con el fin de asegurar la generación de contenidos que respeten los derechos de los clientes apostadores y contribuyan a resguardar a los grupos potencialmente vulnerables de la población, protegiendo a los menores de edad.