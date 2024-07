Argentina: el municipio de San Isidro llevó adelante una jornada de concientización sobre juego problemático en jóvenes

El encuentro aportó herramientas a los padres y docentes para contrarrestar la problemática.

Argentina.- El Municipio de San Isidro organizó en el Colegio Marín un taller de «Apuestas online y ludopatía” con el objetivo de reflexionar y abordar la problemática. El intendente Ramón Lanús declaró al comienzo: “Es importante que los chicos usen la tecnología, pero este uso tiene algunas contraindicaciones y la ludopatía es una de ellas”.

El encuentro fue gratuito y estuvo a cargo de Lucía Fainboim, licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y docente universitaria, especialista en ciudadanía y crianza digital y cofundadora y directora de la consultora Bienestar Digital. Desde hace más de una década estudia e investiga el cruce entre cultura, educación y tecnología con el objetivo de impulsar un uso más saludable de las plataformas digitales.

El encuentro, al que asistieron alrededor de 200 personas entre docentes, directivos y padres, abordó distintas estrategias que emplean las plataformas virtuales de apuestas, tanto legales como ilegales, para captar adherentes. “Como los vemos (a los niños) tan hábiles en el manejo del celular pensamos que no necesitan de la ayuda de un adulto, pero sí la necesitan, y mucho. Nos daría mucha impresión ver a un chico en las máquinas del casino hasta las 4 de la mañana, yendo a dormir a la escuela cansado y habiendo perdido mucho dinero, pero no nos pasa lo mismo si lo hace desde su cuarto y por Internet. Caló hondo la idea de que lo virtual es menos real, cuando no es así. El daño es el mismo”, aseguró Fainboim.

Durante la jornada se explicaron herramientas de prevención, especialmente para docentes:

atender los cambios de conducta de los alumnos y barajar la hipótesis de que puede estar atravesando consumo problemático.

tener en cuenta que lo virtual es real, ninguno de estos problemas son digitales, son problemas humanos, convivenciales, vinculares.

la importancia de la alfabetización digital ya que los chicos deben saber usar Internet desde una mirada crítica, entendiendo los mecanismos que generan esas plataformas.

Por su parte, Mercedes Sanguineti, secretaría de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro, aseguró que el acceso temprano a los celulares y las billeteras virtuales facilitaron el avance de esta problemática. “Los docentes lo están advirtiendo en las aulas y es menester ofrecerles herramientas eficientes para abordar este problema”, afirmó la mandataria.

La situación afecta el desarrollo escolar y los vínculos familiares de jóvenes y adolescentes. Según un estudio de la consultora Opina Argentina, el 16 por ciento de los jóvenes del país reconoce su participación en apuestas online. La escuela -agregó Sanguineti- puede ayudar a “ponerle palabras a esta problemática, identificarla, analizarla, prevenir e intervenir”. El pronóstico indica que afecta en mayor medida a los varones, quienes se inclinan por las apuestas deportivas.