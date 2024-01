Argentina: crece la polémica por la medida de fuerza en el Hipódromo de San Isidro

Luego de que los jockeys realizaran un paro de actividades, la comisión de carreras decidió suspender indefinidamente a 23 jinetes. El IPLyC intercedió para menguar las sanciones y se comprometió a acelerar el pago de premios.

Argentina.- El Hipódromo de San Isidro continúa en el ojo de la tormenta, ya que los jockeys llevaron adelante una medida de fuerza el pasado miércoles 17 de enero y ahora fueron sancionados. El paro se realizó por el reclamo del pago de premios en tiempo y forma, como así también otras mejoras en distintos aspectos, como el aumento de la póliza de seguros, de la renta diaria y de la monta.

Luego de la medida de fuerza, la Comisión de Carreras del Hipódromo tomó la decisión de sancionar a los jinetes que formaron parte de la misma. Así, según la comunicación oficial de la entidad, cada uno de los jockeys tendría plazo de tres días para comparecer ante las autoridades y realizar su descargo.

Los jockeys afectados por la sanción fueron:

Armoha Leopoldo

Allois Alexis

Báez Tomás

Balmaceda Lautaro

Bellocq Gonzalo

Dyke Héctor

Carrizo Pablo

Fernández Goncalves

Figueroa Diego

Frías Rolando

Giannetti Adrián

Lavigna Francisco

Guida Joaquín

Villagra Juan Cruz

Valdez Agustina

Vai Luis

Torres Roberto

Siniani Emiliano

Recuero Luciano

Peralta Jorge

Paoloni Juan

Noriega Juan Carlos

Monasterolo Ivan

Antes de proceder con las sanciones, desde el Hipódromo, habían afirmado que la situación debía resolverla el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC Buenos Aires). “Reiteramos que la razón del retraso en el pago de la parte que corresponde al Fondo de Reparación se debe exclusivamente a la falta de pago por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de los fondos producidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. El HSI ha efectuado un gran esfuerzo económico-financiero, manteniendo al día no sólo el pago de los premios que le corresponden pagar (el 9 por ciento de la recaudación por apuestas), sino también el mismo día de la carrera el 3ro, 4to y 5to, de manera completa a pesar de no recibir la parte correspondiente al fondo. También se encuentran al día los pagos de su obra social, las montas perdidas y las rentas diarias. Por lo visto nuestro esfuerzo no es contemplado ni valorado por quienes convocan al paro. El Jockey Club no está en condiciones económicas ni financieras de aceptar adelantar también más pagos que correspondan del fondo de reparación de la Ley 13.253, que son adeudados por el Instituto Provincial. Recibidos los fondos se podrán realizar los pagos”, esgrimieron.

Sin embargo, luego de la decisión de avanzar con las sanciones, la organización gremial Vareadores de Turf redoblaron la apuesta y afirmaron que no solo están en contra de las sanciones, sino que además seguirán con las medidas de fuerza. «Ahora es el momento de entender el reclamo, actuar y trabajar en conjunto para dar una solución definitiva y buscar una respuesta madura e inteligente de parte de las autoridades», mencionaron al tiempo que destacaron: «No es mucho lo que se pedía. Pero no hubo voluntad de las autoridades», manifestaron.

Ver también: El IPLyC de Buenos Aires acordó con el sindicato y se levantó el paro en el Hipódromo de La Plata

En tanto, advirtieron que seguirán al lado de los jockeys sancionados para acompañarlos y buscar la manera de solucionar el conflicto que tiene en vilo a la actividad hípica en San Isidro. «Esperamos que en la sanción en el descargo que realice cada jockey, puedan entender el motivo y dejarlas sin efecto. También que cada entrenador que vio justo el reclamo pero no estuvo de acuerdo con la medida tomada, los acompañen con las no anotaciones en caso que la sanción continúe su curso», manifestaron.

Así, la realización de las reuniones previstas para enero quedaron en duda a la espera que se resuelva el conflicto o que, al menos, se cumplan algunos de los pedidos de los jockeys. Mientras, el IPLyC intercedió con el objetivo de prorrogar a cinco días el tiempo que tendrán los jockeys para realizar su descargo y que se encuentran a la espera del cobro del producido en noviembre para proceder al pago de premios.