Argentina: continúa la negociación de las paritarias entre el gremio y el gobierno de Mendoza

La Unión Personal de Juego Casino de Mendoza responderá este viernes 26 de abril a la nueva propuesta.

Argentina.- Delegados del sindicato Unión Personal de Juego Casino de Mendoza (UPJC) se reunieron con funcionarios del Ejecutivo Provincial de Mendoza y del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza), en el marco de nuevas negociaciones paritarias.

En esta ocasión, los representantes gubernamentales llevaron a la mesa dos propuestas alternativas en respuesta a la oferta salarial previamente presentada. Ahora, el sindicato someterá el nuevo ofrecimiento a la consideración de sus miembros.

Ver también: Argentina: avanza en Mendoza el proyecto que plantea destinar el 25% de lo recaudado en juegos de azar al área de Salud Mental

Estas son las dos alternativas planteadas por el Gobierno provincial:

Oferta alternativa 1: Un aumento de 10 por ciento en abril, otro 10 por ciento en mayo y un 10 por ciento adicional en junio, basado en el salario básico de enero de 2024. Además, se incluyen sumas no remunerativas y no bonificables de AR$70.000 (USD 70) en abril, AR$50.000 (USD 50) en mayo y AR$30.000 (USD 30) en junio.

Estas serán destinadas a los trabajadores cuyos salarios brutos en marzo no alcanzaron dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para aquellos que superaron este umbral, las sumas no remunerativas y no bonificables serían de AR$35.000 (USD 35) en abril, AR$25.000 (USD 25) en mayo y AR$11.000 (USD 11) en junio.

Oferta alternativa 2: Un incremento de 11 por ciento en abril, otro 11 por ciento en mayo y un tercer 11 por ciento en junio, tomando como referencia el salario básico de enero de 2024.