Argentina: Chaco aprueba el Registro Provincial de Autoexclusión

El Parlamento chaqueño sancionó la ley que crea un mecanismo de prevención y tratamiento del juego patológico.

Argentina.- El Poder Legislativo de la provincia de Chaco sancionó un proyecto de ley enfocado en la prevención y en el tratamiento del juego patológico o ludopatía en el territorio. Fue durante la Sesión Ordinaria Nº 10 realizada esta semana y presidida por la diputada Élida Cuesta.

La norma, impulsada por el diputado Livio Gutiérrez, crea mecanismos de prevención y tratamiento del juego patológico o ludopatía en el territorio provincial. Entre ellos, establece la creación de un Registro Provincial de Autoexclusión, el cual será de inscripción voluntaria por parte de las personas que tengan o crean tener propensión al juego patológico.

Este mismo mecanismo, prevé “una especie de procedimiento administrativo que no llega a ser judicial, pero pone en alerta al sistema y el familiar directo o hasta el segundo grado de consanguineidad puede plantear la necesidad en Lotería o en el organismo de aplicación para impedir la entrada a alguien que está afectado por esta situación”, señaló Gutiérrez. Y precisó: “El afectado tiene el derecho a hacer el descargo y la Ley prevé que es voluntario. No se pretende con esta ley invadir funciones jurisdiccionales”.

Asimismo, apuntó: “Hoy, la legislación está limitada a los carteles para la difusión y prevención. Pero tenemos que trabajar este tema, sobre todo en crisis económicas cuando hay más tendencia a jugar y a la ludopatía por cuestiones de necesidad”.

Ludopatía, un tema de salud

En ese marco, desde el Poder Legislativo de Chaco explicaron que entienden a la ludopatía como “la enfermedad adictiva consistente en la pérdida de control de una persona humana en relación con los juegos de apuestas y azar, lo que domina la vida del mismo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares”.

Por ello y luego de diferentes informes, se estableció que la Lotería Chaqueña junto al Ministerio de Salud Pública sean los órganos de aplicación.

“Estamos hablando de una enfermedad”, observó por su parte el diputado Luis Obeid. “Es una adicción, es un consumo problemático ligado a un problema conductual. Por eso me parece que no es resorte de Lotería Chaqueña”, recalcó.

“Obviamente que es una cuestión de salud pública, pero no podemos regular nosotros cuestiones que tengan que ver con la vida privada de las personas. Sí podemos regular la interacción de la persona dentro de un casino cuando está afectando a su salud y eventualmente a todo su grupo familiar. Esa es la intención de este tipo de leyes, no se discute la cuestión patológica. No podemos regular lo que hace en su casa, pero la familia si puede pedir auxilio al ente encargado”, aclaró el diputado Livio Gutiérrez.