Argentina: AJALAR denunciará a más de 180 sitios ilegales

El regulador riojano avanzará en la presentación judicial contra las páginas que no cuentan con la autorización pertinente.

Argentina.- En el marco de los avances para lograr un entorno digital de juegos responsables en la Provincia de La Rioja, el titular la Administración de Juegos de Azar de La Rioja (AJALAR), Ramón Vera, afirmó que el día de hoy, martes 13 de agosto, presentarán una denuncia contra más de 180 páginas ilegales.

«Nosotros estamos trabajando fuertemente con la reglamentación de todo lo que es el juego online, en este sentido tenemos el programa de digitalización de distintos juegos y la regulación de los juegos online. Todo esto nos permite, primero; tener una base de datos de quienes juegan para poder trabajar la ludopatía infantil, no se permite que jueguen menores de 18 años, como así también las personas que estén enfermas (ludopatía), segundo; la regulación permite que las empresas trabajen en la forma que decidamos, teniendo un control permanente de estas máquinas para el cuidado de las personas”, resaltó Vera sobre las labores de AJALAR.

En este sentido, precisó que este trabajo se implementará en toda la provincia “Estaremos haciendo una denuncia en fiscalía, en calidad judicial, donde tenemos más de 180 páginas ilegales, que se encuentran en distintas plataformas, donde la gente se registra y juega, siendo que estas empresas no tienen una regulación nuestra, no hay una garantía de que no juegue un menor, un ludópata o como así también no tributan en ningún lado”.

En esta línea aclaró que “llamamos páginas ilegales a todas aquellas que se encuentran en distintos medios y no tienen permiso o autorización nuestra, sobre todo una regularización”.

Por último, el administrador de Juegos de Azar manifestó su preocupación ante el crecimiento de estos juegos ilegales en distintas plataformas digitales y dijo: “No es un problema tan solo en nuestra provincia, es un problema nacional e internacional también, se está dando en nuestros jóvenes. Por ello hemos tenido una reunión con el director de Internet para Todos, el ministro de Educación, para poder trabajar en base a esta denuncia de páginas ilegales que tenemos para comenzar a bloquearlas”.