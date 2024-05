Argentina: advierten por la proliferación de casinos virtuales ilegales en Catamarca

Desde Capresca afirmaron que observan el surgimiento de sitios que no están controlados, por lo que los apostadores pueden ser estafados y no cobrar premios.

Argentina.- Desde la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca (Capresca), ente regulador provincial, explicaron que observan con alarma el crecimiento de casinos virtuales que funcionan de manera ilegal en la provincia.

Funcionarios de la entidad advirtieron sobre la existencia de páginas que trabajan como casinos virtuales que no están habilitadas para funcionar como tales, es decir, no están controladas ni reguladas por ningún organismo, por lo que solicitan a los apostadores y potenciales apostadores a extremar las precauciones.

Daniela Díaz, presidenta del organismo, indicó que desde Capresca están trabajando en la información y la prevención sobre estas páginas y, que son muy pocas las habilitadas y controladas por organismos, que pagan cánones por esa habilitación, entre otros requisitos.

En este sentido, Díaz expresó que las plataformas habilitadas permiten “controlar que la persona que está jugando sea mayor de edad, que la tarjeta de crédito que tiene que cargar en la página sea la del dueño. Hay una serie de requisitos y normativas que se controlan en páginas oficiales, lo que no pasa en los casinos virtuales clandestinos, es decir que no están autorizadas porque no hay un control”.

“Entonces pueden entrar menores de edad, pueden haber robado una tarjeta de crédito y jugar con esta tarjeta. Hay varias situaciones que no están controladas en ese sentido” insistió. En estas líneas reiteró que las páginas no reguladas o ilegales no cumplen con determinados requisitos y condiciones de seguridad “para que entren a jugar inclusive los menores de edad o hasta personas que captan apuestas en nombre de menores de edad”, agregó la funcionaria.

Según señaló Díaz, «existen parámetros que indican que estamos ante una página habilitada para realizar apuestas, los mismos tienen que ver con los datos que solicitan al ingresar o intentar realizar las apuestas. Estos datos luego se entrecruzan y la persona es habilitada o no para apostar«.

En cuanto al trabajo que realiza el organismo para combatir esta situación, Díaz señaló que trabajan en conjunto con el Ministerio de Seguridad, en la clausura de locales que funcionaban como «cyber», exclusivamente para apuestas virtuales. «Nosotros acá recibimos las denuncias e iniciamos la investigación, después hacemos la denuncia formal para que ya trabaje Fiscalía y la Policía», explicó.