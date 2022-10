Apuestas online: la mitad de los brasileños se considera responsable

Así lo define la nueva edición del informe de Juego Responsable en América Latina realizado por la compañía especializada Playtech.

Brasil.- El 46 por ciento de los brasileños se consideran jugadores responsables en lo que respecta a las apuestas online, un segmento que crece cada vez más en Brasil. Los datos surgen de la nueva edición del Informe de Juego Responsable en América Latina elaborado por Playtech, compañía desarrolladora de software, contenido y servicios de juegos de azar.

El informe evalúa el panorama actual de las apuestas online, como la relación entre el entretenimiento y la interacción del jugador, la confianza del consumidor en la regulación del mercado y la autorregulación, y cómo estos conocimientos se traducen en una mayor participación y seguridad de los jugadores de la región.

Los resultados fueron obtenidos en base a encuestas realizadas a 2.500 personas de cinco países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, con el objetivo de evaluar qué entienden los ciudadanos de cada región por juego responsable y cómo se identifican como jugadores: responsables o irresponsables.

Radiografía del mercado brasileño

Según la encuesta, el 46 por ciento de los brasileños se identifican como jugadores responsables, ya que lo hacen solo como una forma de entretenimiento, mientras que el 45 por ciento cree que son responsables porque el juego no afecta directamente su vida cotidiana. Por otro lado, el 4 por ciento cree que sus hábitos de juego se pueden estar volviendo problemáticos, el 3 por ciento no sabe qué es el juego responsable, el 1 por ciento está seguro de que su comportamiento de juego es de riesgo y otro 1 por ciento no sabe cómo se identifica.

Cuando se les preguntó si habían realizado apuestas online en los últimos seis meses, el 60 por ciento dijo que sí, lo que significa un aumento del 4 por ciento con respecto a la encuesta realizada el año anterior.

Entre los brasileños que han realizado apuestas recientemente, el 60 por ciento entiende que el juego responsable es aquel que se realiza solo en sitios de apuestas legales, el 43 por ciento cree que el juego responsable debe ser divertido independientemente de los resultados obtenidos, el 35 por ciento considera que el juego responsable no genera ansiedad, el 33 por ciento considera el juego responsable cuando no se repite el juego para recuperar pérdidas económicas, el 32 por ciento piensa que el juego es responsable si se realiza durante un tiempo limitado, el 27 por ciento afirma que este tipo de juego no debe ser una forma de sustento, el 13 por ciento opina las apuestas responsables no deben involucrar montos que los jugadores no puedan pagar y solo el 3 por ciento no está seguro.

Con un mercado de apuestas nacional que podría mover R$10 mil millones (USD1,88 mil millones) en 2023, es fundamental garantizar que existan mecanismos para proteger a los jugadores en riesgo y fomentar un comportamiento de juego más responsable, con foco en el entretenimiento.

“Los datos de esta encuesta resaltan la importancia de implementar medidas de protección de los jugadores, así como el enfoque en el juego responsable en toda la industria, a medida que avanzamos hacia un entorno regulado en Brasil”, determina Francesco Rodano, director de políticas de Playtech.

Para Rodano, la industria necesita poner mayor énfasis en la participación más segura de los apostadores y el análisis de datos para respaldar y proteger a los nuevos clientes online y garantizar un crecimiento sostenible en el mercado recientemente regulado.