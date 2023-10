Apuestas ilegales en Italia: Sandro Tonali aceptó los cargos en su contra y fue suspendido por diez meses

Además de la inhabilitación para jugar deberá cumplir con ocho meses de un proceso de rehabilitación que incluye charlas y talleres para superar la ludopatía.

Italia.- Sandro Tonali se convirtió en el segundo jugador italiano sancionado con una inhabilitación para jugar al declararse culpable de realizar apuestas deportivas en su etapa como jugador de Milan.

El mediocampista estará diez meses vedado de la actividad deportiva y otros ocho en los que cumplirá un periplo de prescripciones alternativas como plan terapéutico y con reuniones y charlas. Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado doce meses de inhabilitación por el delito, aunque finalmente serán diez.

De esta manera se suma a la sanción impuesta a su compañero Nicoló Fagioli tras haber confesado que realizó apuestas en partidos en los que participaban sus ex equipos Milan o Brescia, aunque aseguró que siempre eran a ganador y nunca a que sufrirían una derrota. El acuerdo al que ha llegado le exime de tener que ir a juicio, lo que podría haber supuesto mayor pena.

Este último hecho, el de haber apostado en partidos de su propio equipo, fue diferencial para la FIGC a la hora de emitir una sanción después de la que le impuso a Fagioli, al que dejaron fuera de los terrenos de juego durante 7 meses, tres menos.

Sin embargo, la cooperación de Tonali fue clave para un rebaja de del castigo, que podría haber sido de un mínimo de tres años.

“Ya se ha llegado a un acuerdo entre la FIGC y Sandro Tonali. Se prevé un acuerdo de culpabilidad por 18 meses, de los cuales 8 meses de actividades de recuperación, algunas de ellas de actividad terapéutica y al menos 16 encuentros presenciales a modo de testimonio”, explicó Gabriele Gravina, presidente de la Federación italiana.

Además de perderse el resto de la temporada con su club, el jugador se quedará también sin disputar la Eurocopa de Alemania con la selección italiana. Sin embargo, al tratarse de una suspesión de 10 meses, el mediocampista podrá estar disponible para comenzar la próxima temporada ya que en agosto de 2024 estará nuevamente disponible para ser convocado.

“Sandro está en estado de shock, conmocionado y triste. Está jugando un partido importante contra las apuestas y también lo ganará. Espero que esta experiencia salve su vida”, aseguró hace unos días, Giuseppe Riso, representante del jugador que esta temporada dejó su país para pasar al Newcastle de la Premier League inglesa.

Mientras esta investigación avanza en Turín, en la Fiscalía de Milán sigue su curso otra contra Fabrizio Corona, el reportero gráfico apodado “el rey de los paparazzis“, quien fue el que a través de su sitio “Dillingernews” dio a conocer los casos e implicó a otros futbolistas, quienes lo denunciaron por difamación.

Los italianos Stephan El Shaarawy (Roma) y Nicolo Casale (Lazio) denunciaron a Corona después de que asegurara en una entrevista televisiva que ambos estaban implicados de manera directa en el mediático ‘Caso Apuestas’, algo que los dos jugadores negaron de manera inmediata.

Tras el anuncio de su investigación por la fiscalía este lunes, Corona invitó, a través de su portal web, a los jugadores a seguir con las denuncias porque eso “no lo hará desistir“.

“No serán cuatro quejas las que me hagan desistir. No tengo miedo de nadie. Con todos los que me señalan, nos veremos en los tribunales y veremos si, una vez hechas públicas mis pruebas y mis fuentes, siguen queriendo seguir adelante”, declaró en ‘Dillingernews’.