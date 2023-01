<strong>Apuestas deportivas en Florida: ¿Se hará realidad este 2023?</strong>

Durante un breve período del 2021, las apuestas móviles en Florida fueron un hecho real. Pero tan pronto como llegaron, se fueron. ¿Será este 2023 el año en el apostar online sea legal?

El 2022 acabó sin ninguna respuesta clara sobre qué pasará con las apuestas deportivas en línea en Florida. Ahora que empieza el nuevo año, analizamos las posibilidades de que se legalicen las apuestas online en el Estado Tropical durante los próximos meses.

Aunque la legislación de las apuestas en EE.UU. ha sido un proceso lento, desde que se anuló la ley PASPA hace más de 4 años y después de que la Corte Suprema de Nueva Jersey aprobara la libre elección de los estados, han sido cada vez más los que han apostado por discutir y legalizar el juego online. Este ha sido el caso de Kansas, Maine, Ohio y Massachusetts durante el 2022, sin contar todos los otros estados que aprobaron las apuestas durante el 2021.

Pero, ¿qué pasó con Florida?

Durante un breve período del 2021, exactamente 34 días, las apuestas móviles en Florida fueron un hecho real. Pero tan pronto como llegaron, se fueron. El 20 de mayo del 2021 se anunció la legalización de deportivas móviles, que llegarían el 1 de noviembre del 2021, pero estas se vieron anuladas por los tribunales después de un juez Dabney Friedrich apelara que el acuerdo de apuestas entre el gobernador de Florida y la tribu Seminola era ilegal.

Los casinos en persona y las carreras de caballos de apuestas organizadas por los Seminole siguieron funcionando, pero se pararon por completo las apuestas en línea. De esto ya hace más de un año y medio, y las disputas siguen abiertas después de años de negociaciones.

El debate y la batalla sigue encima de la mesa, ¿hasta 2024?

Aunque en 2018, Florida no parecía muy pro de las apuestas, en los últimos años, ha habido un cambio en el pensamiento político y económico y se ha considerado su legalización como una forma de generar ingresos adicionales para el estado y atraer a más turista. Es por ello que el gobierno federal y la tribu siguen intentando solventar la complicada situación legal.

Durante el 2022, la legalización siguió en un limbo a causa del silencio del Tribunal de apelaciones del Distrito de Estados Unidos esperando a ser resuelto, que no se pronunció, aunque sí tenemos constancia de que hubo argumentos orales en diciembre del 2022.

Ahora se prevé que este 2023 se establezca fecha para la apelación. Según Brandt Iden, ex legislador de Sportradar ha expresado que “puede que este problema acabe escalando a la Corte Suprema de los Estados Unidos” y que, más tarde, la decisión vuelva a recaer sobre la ciudadanía en una medida electoral, como en el caso de California. Por ello, se estima que no tengamos una resolución clara ni ningún avance sustancial hasta el 2024, cuando esperamos que se puedan relanzar las apuestas deportivas.

Así que es muy improbable que apostar online en Florida sea legal este 2023, lo que lleva a Las casas de apuestas deportivas en línea de Florida a esperar hasta el próximo año.

Apuestas deportivas en alta mar

La no legalización de las apuestas móviles no frena a los apostadores de jugar, y es que muchos de estos deciden apostar en casas de apuestas offshore en Florida.

Sí, como lees: hay sitios web extraterritoriales ilegales que ofrecen apuestas deportivas en Florida, pero estos no tienen una licencia de jurisdicción de los EE. UU. Por lo que no pueden aceptar legalmente apostadores residentes en Norteamérica. Aun así, lo hacen: ellas ofrecen el servicio de apuestas y los usuarios juegan en esas plataformas.

Te advertimos de que la única forma de apostar de forma lícita y legal es haciéndolo bajo un operador autorizado en un estado legalizado.



¿Dónde sí es legal apostar en Estados Unidos?

Hay un gran número de estados y casas de apuestas legales donde apostar en Estados Unidos. Estas permiten las apuestas en línea dentro de los estados donde tienen licencia para operar, lo que indica que no tienes que ser residente en ellos, sino simplemente encontrarte físicamente dentro de sus fronteras. Por ello, te recomendamos que no uses las casas de apuestas ilegales que operan en alta mar y fuera de las jurisdicciones, ya que no son lícitas y pueden comprometerte a ti como usuario y apostador.