Andrew Rhodes: “Los incumplimientos graves que vemos están definiendo cómo se percibe a los operadores del juego”

Andrew Rhodes CEO of Gambling Commission

El CEO de la Comisión de Apuestas del Reino Unido brindó un panorama general sobre la industria durante una sesión informativa.

Reino Unido.- Andrew Rhodes, CEO de la Comisión de Apuestas del Reino Unido [British Gambling Commission], ha proporcionado una descripción general de su opinión sobre el estado del mercado en su discurso informativo.

Durante el encuentro, Rhodes examinó las tendencias del mercado, planteó preocupaciones sobre las apuestas ilegales y señaló la aparición de nuevos productos.

Rhodes señaló que los 10 operadores más grandes del Reino Unido habían fortalecido su participación de mercado y ahora representan el 77 por ciento del rendimiento bruto del juego. Además, sugirió que esto podría aumentar aún más, y señaló que “el apetito por las adquisiciones continúa y el enfoque de las fusiones y adquisiciones parece estar impulsado por las estrategias de los operadores para diversificarse en nuevas jurisdicciones”.

Dijo también que las fusiones y adquisiciones crearon una complejidad para el regulador debido a “transacciones cada vez más complejas o estructuras de propiedad complejas”. También señaló: “Esto significa que debemos repensar la forma en que abordamos esta área desde un punto de vista operativo como mínimo”.

Rhodes enfatizó que solo estaba observando las tendencias y no emitía ningún juicio sobre el impacto de la actividad de fusiones y adquisiciones, y señaló que los umbrales de competencia eran un asunto de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

Nuevos productos de juego

La complejidad también aumentó debido a la innovación y los productos novedosos que “empujan los límites de la definición de juegos de azar” y “buscan capturar la participación de mercado existente o atraer nuevos consumidores al mercado”. Destacó ejemplos de activos basados ​​en blockchain como NFT y acciones sintéticas.

Dijo que si que hecho de que estos productos puedan ser “definidos y regulados como juegos de azar se está volviendo cada vez más borroso”, pero que el regulador haría “preguntas a cualquier operador” que busque ingresar al espacio.

Colaboración regulatoria

Rhodes también reconoció el peligro de que los clientes recurran a sitios de apuestas ilegales. En esta área, dijo que la Comisión de Juegos de Azar intensificó la cooperación con otros organismos reguladores para buscar coherencia entre jurisdicciones.

“El mercado ilegal siempre seguirá evolucionando y es difícil de eliminar, por lo que nuestros esfuerzos irán cada vez más arriba para tratar de interrumpir estos sitios ilegales tanto como sea posible”, dijo.

“Pero no podemos ver esto como el mínimo común denominador. No podemos argumentar razonablemente que algunas prácticas deben continuar porque el juego ilegal es peor”.

“No podemos condonar las malas prácticas en el mercado legítimo y creo que todos estarían de acuerdo conmigo en eso. Creo que los riesgos del llamado mercado negro están exagerados, pero eso no significa que no crea que existen”.

Agregó: “Creo que esto es importante ya que muchos de ustedes operan en múltiples jurisdicciones, por lo que cualquier consistencia que podamos lograr, suponiendo que sea una consistencia positiva, debe conducir a un mejor panorama regulatorio”.

“Un enfoque clave de nuestra creciente interacción con esos reguladores internacionales ha sido construir un esfuerzo combinado para abordar los sitios de apuestas ilegales.

“Claramente, entre los reguladores, existe una diferencia entre los sitios de apuestas ilegales que se enfrentan a una jurisdicción en la que deben tener una licencia y los operadores que tienen clientes en países donde el operador no puede solicitar una licencia”.

Mensajes de odio y amenazas de muerte

Rhodes les dijo a los directores ejecutivos presentes que había recibido correos electrónicos de odio y amenazas de muerte debido a su papel al frente de la Comisión de Apuestas, pero que esto “viene con el trabajo”.

“Si quieres hacer feliz a la gente, debes ganarte la vida vendiendo helados, no regules la industria del juego”, dijo.

Dijo que a los que están en la industria no se les exige que les guste la Comisión de Apuestas. Reconoció los esfuerzos de los operadores en materia de responsabilidad social, pero también lanzó una advertencia: “Seré muy directo con ustedes, como generalmente lo soy. Estoy harto de hablar sobre el incumplimiento y ya estoy cansado de que defina cómo vemos la industria en la que se encuentran y la experiencia de demasiados consumidores.

“No son todos los que están en esta sala, pero les guste o no, los graves incumplimientos que vemos están definiendo cómo se les percibe a todos ustedes. Define cómo te presionan y define cómo te representan el gobierno, los políticos, los medios de comunicación y muchos otros.

“A algunos de ustedes puede que no les importe. No es mi problema, es suyo, pero puede tener consecuencias para todos ustedes. Voy a exponerles ahora dónde está mi enfoque y dónde me gustaría que esté y cómo quiero que lleguemos allí”.

Para concluir, dijo que los tres objetivos de la Gambling Commission eran “poner a las personas primero”, “hacer lo correcto” y “una regulación que funcione para todos”.

Reino Unido: Sunak promete “arreglar la catástrofe de los juegos de azar en línea”

The Times ha informado que el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ahora está preocupado por la adicción al juego y favorece controles más estrictos. Según el editor político Steven Swinford, tiene la intención de “arreglar la catástrofe de los juegos de azar en línea”.

Eso lo verá “resucitar los planes para frenar el juego en línea” y, por lo tanto, cumplir con una promesa conservadora de su manifiesto de 2019. El gesto parecería sugerir que la revisión del juego está de vuelta después de los interminables retrasos.

Parece poco probable que aparezca un white paper antes de 2023, pero The Times dice que algunos están presionando para que se publique antes de Navidad.