Amusnet refuerza su presencia en el mercado holandés a través de una asociación con Jacks.nl

A través de esta asociación, los jugadores podrán encontrar algunos de los juegos más populares de Amusnet en la plataforma Jacks.nl.

Comunicado de prensa.- Amusnet ha anunciado su asociación con el operador holandés Jacks.nl. Esta alianza estratégica permitirá al renombrado proveedor expandir su presencia en el mercado de juegos local integrando sus soluciones de juegos de primer nivel en la plataforma de Jacks.nl. Al aprovechar las fortalezas combinadas, ambas compañías apuntan a ofrecer una experiencia de juego mejorada que priorice la participación y la satisfacción del jugador.

Dimitri De Temmerman, director general de Amusnet BNL, dijo: “En Amusnet, siempre hemos priorizado la excelencia en nuestra oferta. Asociarnos con Jacks.nl mejora nuestro alcance en el mercado y se alinea con nuestros objetivos estratégicos para ofrecer un valor excepcional a nuestros socios. Estamos seguros de que esta colaboración beneficiará tanto a las organizaciones como a los actores locales”.

Ayla Haverkamp, ​​directora operativa de casinos de Jacks.nl, añadió: “Jack’s.nl se erige como un destino de primer nivel para los entusiastas de los casinos online en los Países Bajos y ofrece una experiencia de juego de clase mundial. Desde juegos inmersivos de casino en vivo hasta una amplia variedad de tragamonedas, Jack’s.nl garantiza un viaje seguro, entretenido e inolvidable para cada jugador. Nuestra colaboración con el proveedor líder de juegos Amusnet fortalece aún más nuestra plataforma, ofreciendo juegos innovadores y de alta calidad que mejoran la experiencia de juego para nuestros usuarios”.

En la plataforma de Jacks.nl, los jugadores pueden encontrar algunos de los juegos más populares del proveedor, como «Hot Deco», «Secrets of Sherwood», «100 Power Hot», «Vampire Bites», «Shining Crown», «Drops of Water», «Cavemen and Dinosaurs», «40 Burning Hot», «7 & Crystals» y muchos más.

«Vampire Bites» es un slot de temática gótica que invita a los jugadores a un mundo de misterio y encanto oscuro. Con 5 carretes y 5 líneas de pago fijas, el juego combina imágenes inquietantes con una atmósfera de suspenso, capturando la esencia de la tradición vampírica. Cada giro revela tesoros escondidos, con símbolos comodín y criaturas oscuras que aumentan la emoción. El diseño inmersivo y la espeluznante banda sonora evocan la emoción de la noche, haciendo de «Vampire Bites» una experiencia cautivadora para los fanáticos de lo sobrenatural.

«100 Power Hot» es un vibrante video slot de 5 carretes con 100 líneas de pago fijas, que ofrece un juego dinámico y efectos de sonido épicos para una experiencia inmersiva. El símbolo «Lucky Seven Wild» anima la acción con combinaciones gratificantes, mientras que el símbolo «Star Scatter» aumenta las ganancias con emocionantes recompensas «scatter». Con su diseño de tragamonedas clásico y su emocionante potencial para obtener grandes pagos, «100 Power Hot» promete entretenimiento apasionante y premios fantásticos en cada giro.

«Secrets of Sherwood» es un slot de temática medieval que transporta a los jugadores a un mundo de misiones legendarias y personajes atemporales. Con un bosque encantador como telón de fondo, este juego combina aventura y encanto, ofreciendo imágenes cautivadoras y una jugabilidad emocionante. Con cada giro, los jugadores se adentran más en Sherwood, donde la valentía y el ingenio desbloquean tesoros escondidos y recompensas heroicas.