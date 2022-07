888AFRICA eligió a Sportingtech como socio

A través de su innovadora plataforma Quantum, Sportingtech respaldará la oferta de casino y apuestas deportivas en línea de 888AFRICA en cuatro mercados.

Comunicado de prensa.- 888AFRICA ha elegido al proveedor de plataforma de juegos y apuestas de servicio completo Sportingtech para proporcionar la plataforma en línea del operador para su importante despliegue en varios países de África.

888AFRICA se lanzó como una empresa conjunta de 888 Holdings plc y cinco veteranos de la industria para ingresar al continente que se regula rápidamente.

Está siendo impulsado por el ex CMO de The Stars Group, Christopher Coyne, junto con los ex colegas Andrew Lee e Ian Marmion y con la experiencia en el mercado del ex CPO de Editec Online, Alex Rutherford, y la ex CFO de Premier Bet, Helen Scott-Allen.

Como parte de sus ambiciones de crecimiento, la empresa planea lograr posiciones de liderazgo en el mercado en un futuro cercano en todo el continente, lo que buscará lograr a través del producto insignia de Sportingtech, Quantum.

La plataforma proporciona a los usuarios finales una experiencia de apuestas optimizada y a los operadores la flexibilidad de una solución altamente personalizable, acceso a más de 65 deportes, 9000 juegos y más de 1000 mercados de apuestas.

Christopher Coyne, cofundador y director ejecutivo de 888AFRICA dijo: “La plataforma Quantum de Sportingtech nos brinda exactamente lo que estamos buscando para sobresalir en el mercado africano: un grado sobresaliente de personalización, modularidad y control.

“Con todo eso en mente, estamos encantados de trabajar con Sportingtech a medida que continuamos avanzando en África, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta asociación”.

Colin McDonagh, director de ventas de Sportingtech, dijo: “888 es un gran operador global con una reputación increíble y una marca que se ha convertido en sinónimo de apuestas y juegos. Como resultado, es muy gratificante que 888AFRICA haya confiado en nosotros para brindar exactamente lo que se requiere para lograr el éxito en todo el paisaje africano.

“Estos mercados son enormemente emocionantes y nuestra plataforma Quantum está en constante evolución para satisfacer las necesidades de los operadores más ambiciosos, por lo que confiamos en que la asociación entre Sportingtech y 888AFRICA tiene un futuro muy brillante por delante”.

Sportingtech respaldará la oferta en línea de 888AFRICA para casas de apuestas deportivas y casinos a través de su innovadora plataforma Quantum en cuatro mercados de lanzamiento.

El proveedor ya tiene una fuerte presencia en una serie de territorios globales, incluidos Europa y América Latina, con una amplia gama de operadores que utilizan Quantum para ofrecer emocionantes apuestas deportivas y experiencias de casino a una amplia audiencia.