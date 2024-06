1xBet: “Creemos que una marca de apuestas de primer nivel y de talla mundial debe adaptarse al mercado”

Uno de los representantes de la compañía concedió una entrevista a Focus Gaming News para explicar su reacción ante el Peru Gaming Show y sus objetivos para el resto del año.

Entrevista exclusiva.- Un representante de 1xBet conversó con Focus Gaming News para contar cómo viven el Peru Gaming Show, sus expectativas para este año y cómo analizan la evolución de la industria.

¿Cómo valora 1xBet su presencia en el Peru Gaming Show?

Los eventos de este nivel son una excelente oportunidad para familiarizarse con las últimas tendencias de la industria a nivel global y regional. El mercado sudamericano es el más interesante para 1xBet y estar presente en PGS es un gran placer. Hubo ponentes interesantes, muchas actividades y la oportunidad de compartir experiencias.

¿Qué opinan de la regulación del juego peruana? ¿Cómo creen que se alinea con la estrategia de 1xBet?

Nuestra empresa se encuentra en la etapa de obtención de una licencia para realizar actividades de apuestas en Perú. Llevamos a cabo nuestro negocio en pleno cumplimiento de las normas legales y Perú no será la excepción. Creemos que una marca de apuestas de primer nivel y de clase mundial debe adaptarse al mercado. 1xBet se compromete a crear una relación a largo plazo con el regulador del juego y nuestros clientes en el país. Esto nos ayudará a garantizar la estabilidad y confiabilidad de nuestras operaciones, así como a proteger los intereses de todas las partes involucradas.

1xBet presta especial atención a los deportes electrónicos y recientemente fue nombrado Mejor Operador de deportes electrónicos 2024 en América Latina, en los Premios SiGMA Americas 2024. ¿Qué nos puede decir sobre el futuro del mercado de los deportes electrónicos, especialmente en América Latina? ¿Cuáles son las demandas de los clientes con respecto a los deportes electrónicos?

El mercado de los deportes electrónicos está creciendo en todo el mundo y América Latina no es una excepción. Este público es, en promedio, más joven que el de los deportes tradicionales, pero también más emotivo. Es necesario mantener su atención, y nuestra línea incluye varias docenas de disciplinas. Los deportes electrónicos tienen un enorme potencial, por eso invertimos activamente en ellos, apoyando a organizaciones líderes e importantes torneos en todo el mundo.

No es de extrañar que 1xBet haya apoyado a los participantes del Lima Major, el primer torneo de deportes electrónicos en la historia de Sudamérica en la súper prestigiosa serie Dota Pro Circuit. Fue en este torneo en Perú donde actuó nuestro socio, el equipo de Beastcoast.

Esta organización tiene su sede en Perú y está compuesta exclusivamente por jugadores peruanos, lo cual es extremadamente importante para la audiencia local. Con el apoyo del patrocinador principal 1xBet y las gradas locales, el equipo de Beastcoast llegó a la fase de playoffs, lo que es un éxito indudable. Recientemente, esta selección peruana se clasificó exitosamente al súper torneo Riyadh Masters 2024.

¿Cómo creen que evolucionarán los mercados de juego de América Latina en términos de tendencias de jugadores e impactos tecnológicos?

Vemos que en América Latina, como en otras regiones del mundo, cada vez se realizan más apuestas online. Cada vez son más populares las apuestas a través de aplicaciones móviles, que permiten a los jugadores estar siempre al tanto de sus deportistas favoritos sin estar atados a un ordenador. La popularidad de la tendencia de gamificación es visible y estamos tratando de igualarla ofreciendo a los jugadores diversas tareas durante promociones de múltiples etapas.

Al mismo tiempo, algunas cosas no han cambiado ni siquiera con el desarrollo de la tecnología. Digamos que la pasión excepcional de los residentes de la región y su amor por el fútbol no ha desaparecido: este es el deporte número uno con marcada diferencia. Lo que pasa es que ahora la vida de los jugadores de 1xBet se ha vuelto más cómoda: pueden hacer apuestas online, seguir retransmisiones y recibir notificaciones automáticas sobre los resultados de sus equipos favoritos. La tecnología para las personas, no las personas para la tecnología, es uno de los principios más esenciales de nuestro trabajo.

1xBet tiene muchos acuerdos con clubes, ligas y atletas de todo el mundo que aumentan el reconocimiento de la marca y ayudan a llegar a nuevos mercados. ¿Podemos esperar que se firmen más acuerdos como este este año en Latinoamérica?

Indudablemente. Para 1xBet, es importante un conjunto de valores y actitudes básicos de un atleta, club o liga. El deseo de ser los mejores, competir de manera justa, complacer a nuestros fanáticos, ganar y darles a los fanáticos un modelo a seguir no solo durante los juegos: esta no es una lista completa de lo que esperamos de nuestros socios. La lista es larga, pero nada es imposible. Por eso, seguiremos invirtiendo en el desarrollo del deporte latinoamericano.

¿Cuáles son los principales objetivos y metas que la empresa se planteó para el segundo semestre del año?

2024 es el año de los grandes eventos deportivos. Eurocopa de fútbol y Copa América, los Juegos Olímpicos de París y muchas otras competiciones del más alto nivel: queremos ser los mejores antes, durante y después de los eventos más importantes. Ofrecer al público las mejores condiciones para ganar y recibir emociones vívidas, seguir avanzando y mejorar el producto de apuestas y la calidad del apoyo a los jugadores son los objetivos que nos fijamos cada día. Su implementación es nuestra responsabilidad como casa de apuestas de fama mundial.