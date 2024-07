1win Partners explica cómo generar tráfico gratis bajo ciertas condiciones a través de TikTok

En el siguiente artículo, la empresa explica la combinación de igaming y tráfico gratuito.

Comunicado de prensa.- ¿Es posible que TikTok sirva para generar tráfico y potenciar una plataforma? En el siguiente artículo, 1win Partners explica por qué esta red social tiene un gran potencial en el ámbito de la compra y reventa de tráfico. Además, sostiene que saber que se puede trabajar con esta plataforma de forma totalmente gratuita, es aún mejor.

«No olvides que trabajar con tráfico gratuito es lo de hoy. Por lo tanto, la clave de su éxito es entender la propia plataforma y su público», afirma 1win Partners.

Algoritmos y recomendaciones

Todos conocen qué es y cómo funciona TikTok. Millones de personas alrededor del mundo pasan horas y horas viendo un sinfín de videos cortos y aburridos. Los cuales pueden ser de quienes siguen o «recomendaciones» populares (también llamadas FYP – For You Page). Es precisamente la segunda opción la que más interesa a los usuarios habituales y, por lo tanto, a los árbitros.

TikTok tiene que agradecer su increíble popularidad a sus extraordinarios algoritmos. El cual en cuanto se sube un nuevo video, los algoritmos lo muestran a cientos de usuarios interesados que están conectados (y a los que es más probable que les guste, escriban un comentario o envíen el video a sus amigos).

Tras evaluar la reacción (número de «me gusta», tiempo promedio de reproducción), el algoritmo muestra el video a los cien siguientes espectadores. El video recibe la mayor atención en las primeras 24 horas después de su publicación.

Todos se benefician de este enfoque. Los usuarios reciben un feed interesante. Los creadores de contenidos construyen rápidamente su audiencia, lo que les motiva a hacer nuevos videos con más frecuencia. La propia red social recibe tráfico de usuarios cuyo tiempo medio de actividad durante el día es incluso superior al de Instagram. Y los árbitros tienen la oportunidad de utilizar los algoritmos a su favor.

Ir a las recomendaciones garantiza una conversión casi sin obstáculos. Para los que tienen pensado hacer de TikTok una de sus principales plataformas de trabajo, 1win Partners recomienda primero crear una buena cuenta.

Correcto arbitraje para la cuenta de TikTok

Hay dos tipos de cuentas en TikTok: personal y de marca. Las primeras son perfiles personales comunes; se puede registrar uno mismo o comprarsela a los proveedores de cuentas.

La segunda (de marca) es, en cierto modo, un equivalente a un gerente de negocios de Facebook: mediante una cuenta de este tipo se puede administrar varias cuentas de anuncios. Se puede trabajar con el tráfico de ambas cuentas, pero las cuentas de marca suelen tener una vida útil duradera.

Para quienes quieren registar la cuenta, deben indicar el GEO deseado al inicio. TikTok tiene GEO targeting, lo que significa que no importa qué tipo de videos se tengan y en qué idioma están, los algoritmos los promocionarán en un determinado país. Por lo tanto, se necesita registrar una cuenta exactamente en el GEO donde se desea captar usuarios.

Según 1win Partners, crear una cuenta es fácil, prepararla correctamente es difícil. La cuenta se prepara subiendo contenido habitualmente, por lo que se sugiere publicar videos de 2 a 3 veces al día.

La empresa recomienda, además, no ignorar el periodo de preparación inicial (de 5 días a dos o tres semanas), ya que el ciclo de vida depende de la «confiabilidad» de la cuenta. Las cuentas más antiguas (más de un año) se bloquean con mucha menos frecuencia. «No te pedimos que publiques algo a lo largo de todo el año, pero como bien entenderás, mientras mejor sea tu leyenda, más fiable será tu perfil para los sistemas de moderación», afirman.

Pero hay una solución más sencilla, clásica para el arbitraje, que es no perder el tiempo y comprar cuentas ya creadas y trabajar con ellas.

Dificultades al trabajar con tráfico gratuito bajo ciertas condiciones en TikTok

1win Partners afirma que la principal dificultad al trabajar con TikTok es llegar al objetivo sin ser bloqueado. «El objetivo principal de TikTok a la hora de la moderación es el infringir las normas de publicidad de la plataforma, es decir, anunciar un casino ya es una infracción. Por lo tanto, es mejor estar preparado para la suspensión», explica.

Pero hay varias formas de evitar estas normas:

No mencionar la marca del anunciante: TikTok reacciona a las marcas como toro al paño rojo, ahora un video con un extracto de algún stream puede pasar la moderación.

No dejar enlaces directos al casino: uno de los principios básicos de TikTok es que no debe haber enlaces directos a casinos en la plataforma, por lo que tiene sentido transferir tráfico primero a Telegram o pre-landing, donde ya habrá un enlace directo.

Conquista no a través de la calidad, sino a través de la cantidad: es más difícil trabajar con un gran número de cuentas, pero con su ayuda será mucho más fácil encontrar leads.

TikTok tiene una regla importante: no se puede publicar el contenido de otras personas. En otras palabras, si los algoritmos encuentran los mismos videos en diferentes cuentas, todos serán bloqueados. Por lo tanto, se deben utilizar servicios exclusivos.

Hay otra dificultad de la que se sabe poco: no todos los anunciantes aceptan tráfico gratuito en determinadas condiciones, ya que este tráfico no siempre es rentable. «Pero 1win Partners no es uno de ellos: ¡aceptamos tráfico gratuito bajo ciertas condiciones!», afirma.

¿Cómo encontrar tráfico de apuestas en TikTok en 2023?

Streams

Las transmisiones en vivo o streams siguen siendo uno de los métodos más populares para trabajar con tráfico gratuito bajo ciertas condiciones. Pero se puede ser bloqueado fácilmente por realizar esta actividad. Pero todavía hay algunas maneras de disminuir los riesgos. La primera es, como siempre, apostar en cantidad, es decir, subir streams a varias cuentas al mismo tiempo. La segunda, es preparar correctamente las cuentas.

Promoción de cuentas

La empresa recomienda subir videos temáticos al perfil y promocionarlo para conseguir seguidores. Además, indican que se tendrá que aprender a trabajar con cloak (en inglés: «to cloak» ocultar o encubrir, es una tecnología para ocultar o sustituir contenidos, en la que los usuarios ven contenidos diferentes al hacer clic en un enlace) y crear siempre contenidos «atractivos». Según informaron, la principal dificultad aquí es cómo conseguir que un gran número de personas vea el enlace. Existen varias opciones:

Orgánica. Consigue siempre aparecer en las recomendaciones, para bien o para mal. Si se consigue aparecer ahí, se conseguirá visitas y seguidores; si no, se podrán utilizar los siguientes métodos.

Spam. Dejar comentarios debajo de los videos que ve el público deseado (no olvidar acortar el enlace). Al seleccionar este método de difusión, las cuentas serán bloqueadas rápidamente, así que es mejor comprar las más baratas.

Likes masivos y seguidores en masa también forman parte de esto. Funciona justo al principio, mientras no hay seguidores, para ganar al menos algo de audiencia. La gente estará más dispuesta a seguir un perfil que ya tiene seguidores. Pero entonces tendrás que atraer a tu audiencia orgánica de todos modos.

Redirigir el tráfico a otra plataforma

Desde la empresa, comentan que la plataforma más popular para hacer retargeting es Telegram, y de ahí a la web del anunciante. Los canales en los que se habla de consejos «secretos» y bonos de casino funcionan bien para esto.

WebView y aplicaciones web progresivas

Dirigir tráfico a aplicaciones es una de las formas relativamente seguras de trabajar con ofertas de juego. Estas aplicaciones están alojadas en la AppStore y Google Play, por lo que su credibilidad es mayor. En este caso, también es necesario utilizar el cloaking. El tráfico objetivo se envía a la página de registro del casino, pero los moderadores sólo ven una página «blanca».

Comprar publicidad a través de bloggers

Desde el título es entendible el texto. Según 1win Partners, las ventajas son las siguientes: no hay que preocuparse de crear y promocionar la cuenta. Pero también hay desventajas. No todos los bloggers aceptan promocionar casinos. Además, el valor de esta publicidad puede ser muy elevado.

«Si estas desventajas no te detienen, entonces es mejor que elabores tú mismo las artes, tanto visuales como textuales. Hay que prestar especial atención a la elección de los bloggers para la publicidad», afirma 1win Partners.

Además, indicaron que no hay que solo desear el alcance, lo más importante es que el público del Blogger esté realmente activo y no falso. «Puedes comprobarlo pidiendo al Blogger una copia impresa con estadísticas reales; si todo es verdad, entonces la gente no tiene ningún problema en mostrar estas estadísticas, de lo contrario algo no va bien».

Arte para TikTok

Según aconseja la empresa, para TikTok se tendrá que explotar al máximo la creatividad personal. Pero aun así dan algunos consejos para que la búsqueda de leads sea lo más cómoda posible.

«Aprende a grabar, escribir guiones y editar videos teniendo en cuenta una temática concreta. Recuerda que el único objetivo es llamar la atención del usuario y hacer que se registre. Una opción simple, pero más cara, es comprar el video a freelancers. Por unos 20-25 dólares se puede conseguir un video único y de alta calidad», informa 1win Partners.

Ejemplos de arte

Teniendo en cuenta que la gente entra a TikTok solo para relajarse y reírse, los memes con temática de casino resultan adecuados. Las emociones de jugar en un casino también siguen siendo relevantes. La ventaja de este formato es poder grabarlo uno mismo. «Lo más importante es no pasarse, todo tiene que ser natural, pero al mismo tiempo cautivador y emocionante», recomienda.

Además, la empresa aconseja que si no se quiere haver un video propio, se puede tomar clips de algún stream popular, por ejemplo, tomar videos de Drake y Neymar jugando alguna ruleta y poker.

¿Pero qué es?

1win Partners espera haber podido aumentar el interés y afirma: «Los webmasters que consigan encontrar un enfoque universal para las redes sociales, no solo ganarán cantidades récord, sino que también se volverán famosos. Ya que definitivamente demostrarán a los demás que el desarrollo de nuevas fuentes y plataformas permite que toda la industria crezca y prospere».

