VLTs e caça-níqueis: Lottopar esclarece quais são as diferenças

Loterias do Estado do Paraná divulgou um informativo revelando as principais distinções dos dois formatos.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) publicou um conteúdo explicativo para diferenciar os terminais de videoloteria (VLTs) legalizados das máquinas caça-níqueis ilegais. A iniciativa visa esclarecer o público sobre a regulamentação, segurança e transparência dos VLTs em contraste com a falta de controle das caça-níqueis.

Os VLTs são dispositivos de loteria instantânea regulamentados por leis federais e estaduais. Seu funcionamento baseia-se em um banco de dados com bilhetes eletrônicos pré-determinados, onde cada aposta seleciona um bilhete e revela o resultado de imediato.

Veja também: Lottopar notifica extrajudicialmente os municípios de Bodó (RN) e Miguel Pereira (RJ)

Os VLTs são a versão digital da tradicional “raspinha”, substituindo o bilhete físico por uma interface digital que revela o prêmio instantaneamente, mantendo a mesma lógica e transparência.

Assim, os jogos nos VLTs seguem padrões rigorosos de segurança, contando com certificação de laboratórios internacionais e fiscalização da Lottopar, assegurando a verificação das premiações e probabilidades.

Diferenças entre VLTs e caça-níqueis segundo a Lottopar

Regulamentação e Fiscalização

VLTs: São legalizados e fiscalizados pela Lottopar. Sua operação segue normas internacionais, garantindo um ambiente seguro e justo para os apostadores, com probabilidades matemáticas testadas e comprovadas.

Caça-Níqueis: São proibidos pela legislação brasileira, operam de modo clandestino e não têm qualquer tipo de controle ou auditoria sobre os resultados, ficando o usuário à mercê de grupos que operam na ilegalidade.

Mecanismo de Premiação

VLTs: Os prêmios são predefinidos em um banco de dados de bilhetes eletrônicos, garantindo transparência e previsibilidade.

Caça-Níqueis: O resultado depende do volume de apostas acumuladas na máquina, sem qualquer garantia de imparcialidade ou justiça no pagamento dos prêmios.

Segurança para o Jogador

VLTs: São auditados por laboratórios internacionais de teste e certificação, que verificam sua conformidade com regras internacionais, impedindo fraudes.

Caça-Níqueis: Não têm qualquer tipo de certificação, podendo ser manipulados para reduzir ou impedir pagamentos ao jogador.