Veja como o Google pretende proibir a publicidade de bets ilegais no YouTube

As novas regras para publicidade na plataforma de vídeos passará a valer em 19 de março.

O Google anunciou novas diretrizes para a publicidade no YouTube. O conglomerado de tecnologia vai proibir que criadores de conteúdos promovam casas de apostas e sites de cassino online que não estão legalizados no país em que o influenciador digital está sediado. No caso do Brasil, 175 plataformas de iGaming estão autorizadas a funcionar, consequentemente, podendo ser citadas no canal de vídeos.

As novas diretrizes da big tech passarão a funcionar a partir de 19 de março. Quem desobedecer as regras do YouTube poderá sofrer sanções. “Acreditamos que essas mudanças são um passo necessário para proteger nossa comunidade, especialmente espectadores mais jovens”, publicou o Youtube no anúncio das novas regras.

Segundo a página de suporte do YouTube, os criadores de conteúdo não poderão divulgar URLs das casas de apostas não certificadas no país. Eles também não podem incorporar links, exibir imagens ou textos, incluindo a logomarca da empresa irregular. É vedado inclusive falar qualquer coisa sobre as plataformas.

A plataforma de vídeos do Google já tinha outras normas sobre apostas esportivas e jogos de cassino online que vão ser reforçadas. A big tech afirma que remove vídeos sobre cassinos em que o influenciador promete retorno garantido. Os canais que são voltados ao mundo dos jogos de azar podem sofrer restrição de idade, tornando um vídeo indisponível para o público geral e fazendo com que apenas pessoas com conta no YouTube e que comprovem ser maiores de idade podendo ter acesso.

Caso o youtubers queira transmitir partidas de jogos de azar é permitido, seguindo as regras da restrição de idade, algo que outras plataformas proíbem. É o caso da concorrente Twitch, que desde 2022 proibiu o streaming de cassinos online e sites de apostas.

Veja também: Pesquisa mostra quais são os sites de apostas online preferidos dos brasileiros