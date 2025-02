Carnaval de São Paulo: casa de apostas Galera Bet apoia evento pelo terceiro ano consecutivo

A empresa marca presença novamente no Sambódromo do Anhembi, na Fábrica do Samba e num camarote exclusivo.

São Paulo.- A Galera Bet será, mais uma vez, patrocinadora do Carnaval de São Paulo. Após iniciativas pontuais em 2023 e uma parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a empresa entra na sua terceira edição consecutiva como apoiadora das festividades na capital.

“O Carnaval é uma das maiores festas do mundo, e um elemento indispensável deste momento único é a alegria, também presente em nosso compromisso de levar entretenimento e diversão às pessoas. Fazemos parte dessa festa apoiando o Carnaval de São Paulo pelo terceiro ano seguido, o que também é uma oportunidade única de nos aproximarmos de públicos variados”, destaca Marcos Sabiá, CEO do Galera Bet.

Pelo segundo ano consecutivo, a Galera Bet é patrocinador máster do Carnaval de São Paulo. Com um contrato de quatro anos, a marca está presente nos desfiles do Sambódromo do Anhembi, na Fábrica do Samba e num camarote exclusivo.

Segundo informações da empresa, nos últimos dois anos, o investimento no Carnaval aumentou significativamente em relação a 2023. Naquele ano, a atuação foi limitada a parcerias pontuais, incluindo o Camarote Bar Brahma (CBB) no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e o Camarote Brahma Salvador, na Bahia.