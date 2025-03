Carnaval de Olinda: Betsul patrocina camarote “A Casa de Vô 2025”

Neste ano, espaço celebra 10 anos de história. Programação segue até a próxima terça-feira (4).

Pernambuco.- A casa de apostas online Betsul é a patrocinadora máster do camarote “A Casa de Vô” no Carnaval de Olinda 2025. Localizado na Rua 27 de Janeiro, no Carmo, ao lado da Igreja de São Pedro, o espaço completa dez anos e se firma como um dos mais disputados do evento.

“Estamos muito contentes em associar a Betsul a uma festa tão simbólica. O Carnaval de Olinda é uma celebração de cultura e alegria, valores que se conectam diretamente ao nosso público. Firmamos essa parceria para oferecer experiências únicas, tornando esse momento ainda mais especial”, afirma Rodrigo Oliveira, diretor comercial da Betsul.

Com capacidade para 800 pessoas, o camarote oferece open bar, café da manhã regional e a tradicional feijoada, destaque entre os foliões. O espaço ainda conta com uma plataforma 360° para fotos e vídeos, além da distribuição de brindes como doleiras, viseiras e bonés para os foliões.

Neste ano de 2025, “A Casa de Vô” celebra uma década de história com uma programação ampliada. A festa conta com uma hora a mais por dia e um lineup especial com grandes artistas.

“Completamos 10 anos de trajetória e queremos celebrar essa marca com parcerias que agreguem ainda mais à diversão dos nossos visitantes. Estamos certos de que 2025 será um ano promissor, repleto de novas conexões e oportunidades para tornar nosso camarote ainda mais inesquecível”, afirma Ramon Belo Batusanschi, o “Vô”, idealizador e organizador do evento.