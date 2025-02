Organización de esports de Brasil firma acuerdo con casa de apuestas

EstrelaBet invertirá en infraestructura para Vivo Keyd Stars en Brasil.

Brasil.- La casa de apuestas EstrelaBet anunció su regreso al mundo de los esports como patrocinadora principal de Vivo Keyd Stars, una de las principales organizaciones de esports del país. Con esta colaboración estratégica, EstrelaBet aparecerá en el logo ubicado en la parte delantera y en la omoplata de las camisetas del equipo, sino que también invertirá directamente en la infraestructura y el fortalecimiento de la organización.

Reconocida por los equipos de LoL (League of Legends), Rainbow Six y Honor of Kings, la organización cuenta con una comunidad de jugadores muy activa y una hinchada participativa en los campeonatos. Solo en 2024, Vivo Keyd Stars alcanzó una audiencia de más de 57 millones de personas a lo largo de los torneos en los que participó, según Esports Charts.

En 2025, EstrelaBet invertirá en la infraestructura de Vivo Keyd Stars, proporcionando equipos de última generación y entrenamientos que mejorarán la preparación del equipo para los torneos de la temporada. Además, la asociación incluirá la creación de contenido exclusivo y activaciones orientadas a la comunidad gamer, como bastidores, entrevistas y campañas en redes sociales.

Renan Cavalcanti, CMO de EstrelaBet, destacó: «La tecnología es parte de nuestro día a día en EstrelaBet, y buscamos socios que compartan ese ADN. Más que un patrocinio, esta alianza refuerza valores fundamentales tanto para nosotros como para el mundo gamer, como la emoción, la responsabilidad y la diversión. Estamos emocionados por crear nuevas experiencias y acercar aún más a la comunidad gamer a otras formas de entretenimiento, como las apuestas», explica el ejecutivo.

Por su parte, Hugo Tristão, CEO de Vivo Keyd Stars, aseguró: «Estamos muy contentos de retomar nuestra colaboración con EstrelaBet, una empresa que tiene la tecnología y los videojuegos en su ADN. Este apoyo será crucial para mejorar el rendimiento del equipo y fortalecer aún más nuestra conexión con la comunidad gamer, que es el verdadero corazón de los esports».