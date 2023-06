Victor Arias, Pragmatic Play: “Somos capaces de incrementar el engagement y la rentabilidad”

En una entrevista exclusiva con Focus Gaming News, el ejecutivo compartió su visión de la industria del juego online y anticipa las novedades que la compañía llevará a SiGMA Americas.

Entrevista exclusiva.- Víctor Arias, vicepresidente de Operaciones Latinoamericanas en Pragmatic Play, dialogó con Focus Gaming News y dialogó sobre las claves que le permiten crecer tanto a nivel global como en América Latina. Además, anticipa la participación de la compañía en SIGMA Americas 2023, que se desarrollará entre el 14 y el 18 de junio en San Pablo.

¿Cómo se preparan para SIGMA Americas? ¿Cuáles son sus expectativas para la feria?

Nos estamos preparando activamente para SiGMA Américas, una de las principales exposiciones de entretenimiento de la industria. Preparamos una impresionante exhibición, en la que se destacan nuestros últimos lanzamientos con características innovadoras.

Somos optimistas sobre los resultados potenciales Esta es una excelente oportunidad para mejorar la visibilidad de Pragmatic Play, entre profesionales de la industria y posibles clientes dentro del continente.

Además, planeamos participar en discusiones significativas y explorar colaboraciones potenciales que puedan beneficiar a ambas partes. En estos eventos se generan conexiones valiosas, que pueden poner en marcha nuevos acuerdos comerciales y expandir nuestra base de clientes.

¿Qué productos están más ansiosos por exhibir?

Nuestro equipo, presente en SiGMA Américas, compartirá información sobre nuestra cartera completa, y siempre estamos dispuestos a conversar sobre títulos recientes. A lo largo del mes de junio, se sumarán ocho slots, por ejemplo,. Habrá novedades, nuevas ambientaciones, mecánicas de juego y personajes que van a encantar.

En nuestros stands solemos recibir muchas consultas sobre los lanzamientos y creo que el nuevo game show Snakes & Ladders Live, que se suma a la vertical de Casino en Vivo, va a recibir atención por parte del público. Pienso que se perfila para ser un favorito, como Sweet Bonanza Candyland, porque ha tenido muy buena recepción. Tiene una mecánica familiar para los amantes de los juegos de mesa, pero con el agregado moderno, el factor “wow”, propio de las ofertas de Pragmatic Play.

De sus últimos lanzamientos, ¿qué juegos atrajeron la mayor cantidad de elogios de los operadores de casinos y de los jugadores?

Zeus vs Hades – Gods of War es un slot que está recibiendo muy buenos comentarios en Pragmatic Play. Llamó poderosamente la atención con su temática mítica y una dinámica que permite elegir el entorno en el cual desean jugar: en el Olimpo o junto a Hades, y ambas opciones de juego tienen distintas volatilidades.

Otra apuesta que funciona muy bien y recibe elogios de los operadores son nuestras sagas, por su capacidad para generar un alto nivel de participación. En este sentido, por ejemplo, Jane Hunter and the Mask of Montezuma es el séptimo título dentro de una de nuestras series de slots más reconocidas, protagonizada por John Hunter. El cambio de protagonista y la incorporación de un personaje femenino, en esta aventura de descubrir tesoros aztecas, fue una grata sorpresa para los usuarios.

¿Qué recomendación le darías a las empresas que quieren ingresar al mercado del igaming de América Latina?

Para avanzar en este entorno, se debe tener en cuenta que Latinoamérica es una región diversa, con diferentes culturas y elecciones de entretenimiento. Por eso considero esencial tener en cuenta esto en lo comercial y a la hora de evaluar resultados.

Generar confianza y seguridad también es clave. Es fundamental implementar medidas sólidas para proteger la información personal y financiera de los usuarios, establecer mecanismos de juego responsable y promover una experiencia segura y transparente. De todos modos, sin lugar a dudas, la base está en la calidad de los productos ofrecidos y en el esfuerzo constante de un equipo capacitado.

¿Cuáles son sus planes para la segunda mitad del año?

En primer lugar, vamos a continuar enfocados en el desarrollo y ofrecimiento de productos de alta calidad, que brinden experiencias excepcionales a los usuarios finales. Seguiremos trabajando estratégicamente para concretar más acuerdos con operadores, fortalecer nuestra presencia en diferentes mercados y aumentar la disponibilidad de entretenimiento para una audiencia más amplia.

También queremos darle relevancia a nuestro rol como educadores dentro de la industria igaming y para esto continuaremos participando en conferencias y exposiciones en distintos eventos. Estos nos brindan la oportunidad de compartir nuestro conocimiento y experiencia con otros profesionales, dar nuestra visión sobre esta actividad, las últimas tendencias y avances. Considero que es fundamental para elevar los estándares en el mercado latinoamericano.

¿Cómo describiría a la industria y a la demanda de los clientes en la actualidad?

En líneas generales, los operadores quieren ofrecer experiencias de juego de la más alta calidad, innovadoras, que son la clave de su éxito. Por otro lado, los usuarios buscan propuestas visualmente impresionantes, mecánicas de juego atractivas y variedad de opciones de entretenimiento, todas estas expectativas las cumplimos y las superamos constantemente.

Nuestra base de socios comerciales, que incluye tanto a operadores a gran escala como a plataformas más pequeñas o emergentes, buscan, además de calidad, variedad. Por eso aprecian nuestra diversa cartera de juegos de Slots, Casino en Vivo, Deportes Virtuales y Bingo, diseñados para atraer y entretener a usuarios con diferentes preferencias. Otro diferencial, es que somos capaces de incrementar el engagement del público y propiciar una mayor rentabilidad a los operadores con promociones destacadas, por ejemplo, con los torneos semanales y premios diarios de Drops & Wins.