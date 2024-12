Una leyenda de la Fórmula 1 se convierte en el primer invitado de SOFTSWISS Excellence Talks

El evento inaugural contó con la aparición especial de Rubens Barrichello, leyenda de la Fórmula 1 y director no ejecutivo en América Latina de SOFTSWISS.

Comunicado de prensa.- SOFTSWISS celebró el primer evento SOFTSWISS Excellence Talks en la oficina principal de la empresa en Poznań. Esta nueva iniciativa trimestral tuvo como objetivo cultivar una sólida comunidad local de profesionales y fortalecer los vínculos con las principales instituciones educativas.

El evento contó con un discurso de apertura a cargo de Andrey Starovoitov, co-CEO de SOFTSWISS, quien dio la bienvenida a los asistentes, y una aparición especial de Rubens Barrichello, leyenda de la Fórmula 1 y director no ejecutivo de SOFTSWISS en América Latina. Barrichello inspiró a la audiencia con un discurso motivador, participó en una sesión de preguntas y respuestas y entregó premios a las preguntas más sugerentes planteadas durante el debate.

Andrey Starovoitov, co CEO de SOFTSWISS, comentó: “En SOFTSWISS, no solo establecemos puntos de referencia tecnológicos en el entretenimiento con nuestras soluciones innovadoras, también estamos comprometidos a apoyar el crecimiento de las comunidades locales. El proyecto SOFTSWISS Excellence Talks proporcionará una plataforma para compartir conocimientos y fomentar el diálogo abierto, lo que ayudará a construir conexiones más sólidas con socios locales y a nutrir los talentos del mañana”.

Durante su discurso, Rubens Barrichello compartió detalles de su ilustre carrera en motorsport, destacando los paralelismos entre la planificación estratégica, la toma de decisiones y el trabajo en equipo en las carreras competitivas y los principios necesarios para construir equipos de alto rendimiento, impulsar el crecimiento empresarial y lograr el desarrollo personal.

Rubens Barrichello, director no ejecutivo de SOFTSWISS para América Latina, añadió: “El lanzamiento de la iniciativa SOFTSWISS Excellence Talks en Polonia es particularmente inspirador, dado que un tercio de nuestro equipo está radicado aquí. Esta iniciativa nos permite compartir nuestras experiencias, crear nuevas oportunidades de crecimiento y colaborar con especialistas e instituciones educativas. Estoy seguro de que este proyecto se convertirá en un centro de intercambio de conocimientos y hará una contribución significativa al desarrollo de la región”.

Las charlas SOFTSWISS Excellence Talks se realizarán trimestralmente y se centrarán en temas como la tecnología, la innovación y las competencias de liderazgo. La empresa planea ampliar la iniciativa introduciendo nuevas actividades y fortaleciendo las colaboraciones con instituciones educativas y la comunidad empresarial local.

El compromiso de SOFTSWISS con Polonia ya ha sido reconocido con numerosos premios. En 2024, la empresa obtuvo la prestigiosa certificación «Great Place to Work» y recientemente recibió el premio honorífico «Helping as Much as We Can» por sus destacadas iniciativas de responsabilidad social en Poznań.