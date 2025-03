Temporal en Bahía Blanca: CAOLAB solicita ayuda al IPLyC para las agencias afectadas

La Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense pidió que se adopten medidas para garantizar el servicio cuando se den las condiciones para la reapertura de las agencias.

Argentina.- En una carta firmada por Marcelo Iglesias, presidente de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (CAOLAB), se solicitó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC Buenos Aires) se adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de las agencias afectadas por un trágico temporal en la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, cuando se den las condiciones para la reapertura de las mismas.

En el texto dirigido al presidente del IPLyC Buenos Aires, Gonzalo Atanassof, el 10 de marzo, la Cámara apela al sentido de solidaridad hacia los agencieros afectados por el temporal. «En virtud de la situación climática inédita acontecida recientemente y las consecuencias que lamentablemente han ocasionado en la localidad de Bahía Blanca y alrededores, solicita se adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio en las agencias afectadas, una vez que se den las condiciones para la reapertura de las mismas», comienza la carta.

También solicita que sean reprogramados los pagos que no pudieron realizarse. «Resulta imprescindible que sean reprogramados los débitos correspondientes a los vencimientos del viernes 7 que no pudieron realizarse por falta de dinero en cuenta y los correspondientes al lunes 10 que no se pueden efectuar por la misma causa, evitando de este modo, los cortes de terminal por falta de dichos pagos en las agencias emplazadas en la zona del desastre natural».

Asimismo, pide la aceptación de las devoluciones de los Telekinos correspondientes al sorteo 2366 que no pudieron efectuarse el viernes, de los legajos afectados.

También se solicita a Provincia Net la entrega de rollos para las terminales de juego a las agencias que han perdido el material bajo el agua. «Es imprescindible que sean abastecidos en forma inmediata (pueden enviarse directamente a la delegación) como así también que el servicio técnico se acerque a reparar o reemplazar las Ups», transmite la carta.