Supermercadistas brasileños pedirán frenar las apuestas deportivas

El presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados, João Galassi, volvió a cargar contra la actividad recientemente regulada en el país.

Brasil.- Uno de los sectores que mayor resistencia ejerció en contra de la Ley 14.790 para regular el juego online en Brasil fue el de los comercios minoristas. Desde el sector argumentaron que el uso del dinero de los brasileños para apuestas les restaría ingresos a ellos.

Ahora, a punto de cumplirse un mes del comienzo de la regulación, desde la Asociación Brasileña de Supermercados (Abras) volvieron a señalar al juego online como adversario. “Las apuestas se llevan dinero que la gente utiliza para comprar comida. La gente está sacando dinero de sus bolsillos que no genera nada, no aporta nada al país”, afirmó João Galassi, presidente de Abras, en una entrevista el medio Estadao.

Si bien, por el momento, no existen informes ni estadísticas que indiquen una disminución del consumo por parte de los brasileños ni tampoco el impacto que ha tenido el juego online en los hábitos de gastos de los ciudadanos, desde Abras insisten en que es perjudicial. “En la reunión que tuve con el gobierno federal, en noviembre pasado, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, me dijo que las apuestas movieron el 0,5 por ciento del PBI el año pasado. Eso me asustó mucho”, dijo Galassi.

Precisamente la reunión a la que hace referencia Galassi tuvo lugar ante el pedido de los comerciantes de que el gobierno atendiera sus reclamos antes de la entrada en vigencia de la Ley 14.790. En aquel momento los representantes del sector nucleados en Abras exigieron mayores restricciones publicitarias y una mayor carga impositiva para las empresas de apuestas. De esos reclamos sólo algunos fueron tomados en cuenta y se produjeron avances en ese sentido. Por ejemplo, en lo que respecta a publicidad y la aparición de influencers, una preocupación que era compartida por otros sectores de la sociedad y que finalmente fue modificado y regulado con mayor control a través de una Ordenanza de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA).

Otro de los reclamos en los que Abras hizo especial hincapié fue en el hecho de regular los medios de pago que los apostadores pueden emplear y los mecanismos de control que éstos mismos pueden establecer, algo en lo que la SPA hizo avances pero con menos profundidad, debido a que la imposición de restricciones mayores hubiera supuesto la promulgación de una ordenanza que atentara contra derechos consagrados por la Constitución.