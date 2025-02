Steven Valentine, Comtrade Gaming : «Nuestro equipo trabaja de cerca con el cliente y entiende su negocio en detalle»

El director comercial de Comtrade Gaming compartó sus expectativas para SBC Summit Rio.

Entrevista exclusiva.- Steven Valentine, director comercial de Comtrade Gaming, habló con Focus Gaming News sobre la próxima edición de SBC Summit Rio. El evento tendrá lugar del 25 al 27 de febrero.

En una entrevista exclusiva, Valentine compartió cómo la compañía se prepara para la exposición, la importancia de asistir a un evento en Brasil, el lanzamiento de su división CG Games y sus objetivos.

¿Cómo se está preparando para SBC Summit Rio 2025 y cuáles son sus expectativas para la exposición?

¡La mayor parte de la preparación fue garantizar que nuestra plataforma estuviera certificada por GLI para el mercado brasileño! Esto fue importante y garantiza que tengamos una solución lista para los operadores brasileños. Hay muchos proveedores de plataformas locales que no están certificados y hay muchos operadores que necesitan una nueva plataforma rápidamente para poder operar legalmente. Actualmente estamos migrando uno de los operadores a nuestra plataforma por ese mismo motivo.

¿Cuáles considera que son los temas más relevantes de la agenda del Summit? ¿Por qué?

Creo que la incertidumbre actual en torno a los procedimientos operativos relacionados con la concesión de licencias es un problema enorme. Muchos proveedores de juegos aún no están certificados y, si no lo han hecho con un operador en particular, la aprobación podría tardar hasta seis meses. Esto causará muchos problemas a los operadores y proveedores y es necesario simplificar el proceso. Así que el principal tema de conversación será “lo que tengo disponible y con qué rapidez puedo conseguirlo”.

El año pasado, la compañía lanzó su división CG Games. ¿Qué puede decirnos sobre los desafíos encontrados al establecer CG Games y cómo se superaron en los últimos 12 meses?

El mayor desafío para cualquier nuevo proveedor de juegos es establecer su ruta hacia el mercado. Puedes crear tantos juegos fantásticos como quieras, pero si no tienes la red de distribución, será en vano. Se necesita tiempo para desarrollar esto, a través de agregadores e integraciones directas con operadores, y todavía estamos en las primeras etapas de eso.

«La mayor parte de la preparación fue garantizar que nuestra plataforma estuviera certificada por GLI para el mercado brasileño.» Steven Valentine, director comercial de Comtrade Gaming.

Tuvimos la suerte de contar con algunos nombres importantes que utilizan nuestra plataforma de iGaming, lo que nos brindó una ruta más fácil y una ventaja.

Ya hemos obtenido licencias para nuestros juegos en UK, Rumania y Malta, por lo que es un gran logro en poco tiempo; ahora necesitamos aumentar la cantidad de operadores que tenemos. También estamos en proceso de certificar nuestros juegos en Brasil para complementar nuestra plataforma iGaming ya certificada.

Ha dicho que la empresa está extremadamente centrada en el cliente y que se dedica una cantidad significativa de esfuerzo a ayudarlos a crecer, ¿cómo logra lograr ese objetivo?

Siempre hemos sido una empresa centrada en la tecnología. Cada uno de nuestros clientes suele contar con un equipo dedicado que ofrece las actualizaciones específicas que desea un operador individual. Trabajan muy de cerca con el cliente y entienden su negocio con gran detalle. Para el operador, es como una extensión de su propio equipo, que le entrega las herramientas que necesita en un corto plazo, lo que le ayuda a mantener o ampliar su ventaja competitiva.

La mayoría de los operadores saben lo que quieren hacer, pero lo único que los frena es su tecnología o la falta de atención que reciben de su proveedor de plataforma.

El otro factor importante es que somos muy selectivos en cuanto a con quién trabajamos y solo aceptamos un número limitado de clientes nuevos. La mayoría de las compañías de plataformas ofrecen un modelo único para todos y simplemente lanzan tantos clientes como pueden; la necesidad de respaldar el precio de sus acciones exige que hagan negocios de esa manera.

Somos de propiedad privada y siempre hemos tenido una visión a mucho más largo plazo de nuestro propio negocio y de nuestros clientes.

¿Qué importancia tiene asistir a un evento en Brasil para expandir su negocio en un mercado emergente como el brasileño? ¿A qué otros eventos en Latinoamérica planeas asistir en 2025?

Para nosotros es muy importante exponer allí y mostrar lo que podemos ofrecer a los operadores locales. Sin embargo, asistir a shows no es suficiente, es muy importante establecer una presencia local. Estamos formando nuestro equipo técnico de habla portuguesa y hemos contratado a un head de ventas para LatAm con sede en Brasil.

Recientemente recibió la certificación GLI para su plataforma de juegos en Brasil, ¿qué nos puede decir sobre la importancia de este logro?

Se espera que Brasil sea uno de los mercados de juegos de azar en línea más grandes del mundo y, a diferencia de Estados Unidos, parece que no estará dominado por unos pocos operadores. Esto significa que hay muchas más oportunidades para los proveedores de plataformas y, para nosotros, estar a la vanguardia del mercado regulado nos coloca en una excelente posición para aprovechar esa oportunidad.

«Estamos formando nuestro equipo técnico de habla portuguesa y hemos contratado a un head de ventas para LatAm con sede en Brasil». Steven Valentine, director comercial de Comtrade Gaming.

Aunque todos sabían que vendría la regulación cuando finalmente se publicaron los requisitos en octubre, esto tomó a todos por sorpresa, principalmente por el plazo que tenían para cumplir.

Nuestro equipo hizo un trabajo fantástico para lograr esto, pero para ser honesto, esto es algo normal para nosotros; es lo que hacemos. No me sorprendería ver cambios en la regulación durante los próximos 12 meses y nuevamente los proveedores tendrán que reaccionar rápidamente.