Spintec y Merkur Dosniha siguen creciendo en el mercado español

En los últimos cuatro meses se han instalado unas 50 nuevas ruletas.

Comunicado de prensa.- Spintec está presente en España desde hace más de 12 años. El año pasado se afianzó aún más en el mercado al firmar un acuerdo de distribución exclusiva con Merkur Dosniha. Este fue un gran paso, ya que Merkur Dosniha ha sido el principal distribuidor de mesas de juego electrónicas [ETG, por sus siglas en inglés, «Electronic Table Games»] desde que introdujo las ETG en el mercado español hace más de dos décadas.

La cooperación dio como resultado inmediato un nuevo y emocionante producto patentado que ha sido desarrollado exclusivamente para Merkur Dosniha. El resultado de su esfuerzo conjunto se llama Spectra: una nueva y atractiva solución que está aportando mucho optimismo a ambos socios, ya que se está convirtiendo rápidamente en un gran éxito de ventas en España.

En los últimos meses se han instalado 50 de estas soluciones de alta gama altamente competitivas en diferentes recintos de toda España. Spectra es especialmente interesante por su avanzada tecnología y diseño, un centro de cerámica, cristal antivandálico y mejoras ergonómicas que permiten a los jugadores una visión sin obstáculos de la rueda.

Spectra también introduce nuevas características de juego, como «Hotspot», que se inspira en el juego en línea. Mejora cada ronda de la ruleta con un multiplicador de hasta seis. Además, incluye el «Lucky Number Jackpot» y el «Galactic Spin», que se presentaron extraoficialmente en ICE.

Renato Bičič, director de desarrollo de negocio de Spintec, compartió sus impresiones: «Llevamos más de una década presentes en el mercado español y ahora estamos experimentando un crecimiento acelerado. No me cabe duda de que este éxito se debe a la superioridad de las prestaciones de Spectra, pero también a nuestra estrecha colaboración con Merkur Dosniha. Conocen su mercado al dedillo, y no es difícil tener éxito con un socio así».

Sin embargo, ambos socios son conscientes de que este éxito no sería posible sin las oportunidades brindadas y la sólida cooperación con los operadores españoles que ya han reconocido el potencial de Spectra.