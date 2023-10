Solicitan que se investigue a la Dirección General de Casinos de Uruguay

Un diputado uruguayo denuncia supuestas irregularidades en el organismo.

Uruguay.- Con la industria del juego físico en crecimiento gracias a los anuncios de nuevos establecimientos que llegarían a Salto, Rocha, Paysandú y Bella Unión, la Dirección General de Casinos aumenta su poder en el territorio y su labor es cuestionada por cierto sector de la oposición al gobierno uruguayo.

Según informó el medio local 970 Universal, el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas un pedido de informes con destino a la Dirección General de Casinos referido a los procedimientos que llevaron a cabo la contratación del software K28 y su mantenimiento, mediante licitación pública, que culminaron con la adjudicación a la empresa Magalink S.A. de este servicio informático.

El diputado de la oposición le dijo al programa radial 970 Noticias: “Estoy investigando en irregularidades que me han denunciado de manera anónima, me han denunciado muchas irregularidades con el tema de casinos y en base a los pedidos de informes y pedidos de acceso a la información pública, estamos queriendo llegar a ver la veracidad de lo que denuncian”.

En el pedido de informes se denuncian irregularidades en pagos indebidos a la empresa referida, el no seguimiento de los procesos administrativos en la contratación y renovación de servicio y si la empresa realizó la devolución de un pago indebido de USD25.135, entre otras irregularidades.

“La denuncia que tengo es de vínculos entre el directorio y funcionarios que han ingresado, y con otro tipo de licitaciones”, declaró el diputado. Además, enfatizó: “En los varios pedidos de informe que he hecho he pedido peras y me han dado papas”.

Casinos en auge

El mes pasado se conoció la posibilidad de la construcción de un hotel de lujo con casino en Bella Unión, en el departamento de Artigas, en la frontera de Uruguay con Brasil y Argentina.

Según detalló el medio local El Observador, el gobierno uruguayo planea recibir una inversión de parte de privados de USD30m por el nuevo proyecto, denominado Hotel & Casino Avenida Trinacional.

Desde el Ministerio de Turismo adelantaron que el establecimiento contaría con 80 habitaciones, un casino, una terminal de ómnibus, un shopping al aire libre, un restaurante, un bar en la terraza con vista al río, piscinas al aire libre y cubiertas, canchas de tenis y pádel, un lago artificial y un anfiteatro para espectáculos internacionales.

Además, recientemente, se conocieron novedades acerca de la instalación de una sala de casinos que se ubicaría en las Termas del Arapey, en Salto.

Según declaraciones del intendente de Salto, Andrés Lima, en el marco de la Feria de Termatalia 2023, se va a estar presentando el pliego de la licitación para la explotación del Hotel Municipal en Termas del Arapey, además ya fue ingresado al Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de contar con un Casino dentro del predio termal.

El evento internacional contará con inversores de todo el mundo, la cual es una oportunidad para ofrecer la gestión del hotel, la instalación de un parque acuático y la explotación de un casino. La intención de esta instalación es generar un atractivo a Termas del Arapey, sobre todo apuntando al turista brasileño.

En agosto, se anunció que se abriría el llamado a licitación pública internacional para la venta de un terreno destinado a un hotel de lujo con casino entre las localidades de La Paloma y La Aguada, en Rocha.

Además, desde el Ejecutivo también anunciaron el desarrollo de otro hotel de lujo con sala de juegos en Paysandú.

Estos casinos se suman al Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino, proyecto que ya se encuentra en construcción en Punta del Este, que podría ser inaugurado en 2025.