Senado de Brasil: aprueban cambios en la distribución de recursos de Timemania

La iniciativa fue avalada por la Comisión de Deportes, y ahora pasa a la Comisión de Asuntos Económicos.

Brasil.- La distribución de los recursos generados por Timemania podría verse modificada. A menos de dos años de introducida una serie de modificaciones, un proyecto de ley que apunta a sentar nuevas reglas avanza en el Senado.

Se trata del PL 3723/2021, de autoría de Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), que modifica las reglas para la distribución, entre clubes de fútbol, ​​de los recursos de la lotería Timemania, de Caixa Económica. Mediante esta iniciativa, la distribución de los recursos derivados de cada sorteo será proporcional a la indicación marcada como “equipo corazón” por los apostantes.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Deportes (CEsp). Y ahora el análisis sigue en la Comisión de Asuntos Económicos (CAE).

El relator fue el presidente de la CEsp, el senador Romário (PL-RJ), que coincidió con Veneziano. Para el legislador, el criterio actual perjudica a equipos como el Treze, de Paraíba, que a pesar de ocupar el puesto 19 entre los más votados como “equipo del corazón”, gana menos porque casi nunca juega las series A, B o C del Campeonato Brasileño. Hoy Treze compite en la serie D.

Romário recordó que hoy la distribución de los recursos de Timemania favorece a los clubes que compiten en las series A, B y C del fútbol brasileño, que se reparten entre ellos el 22 por ciento de los ingresos, en los que votar como “equipo de corazón” es uno de los criterios para división del reparto, a favor de los más votados. Los demás equipos de Timemania, que no compiten en las series A, B o C, se reparten entre ellos sólo el 11 por ciento de los ingresos, junto con los equipos de las series A, B y C, y sin tener en cuenta la votación como “equipo de el corazón”. Timemania se compone de 80 clubes.

El PL 3.723/2021 también determina que Caixa debe reabrir, cada dos años, el proceso de adhesión de los clubes a Timemania. Veneziano recuerda que desde 2007 los mismos 80 clubes integran la lotería, dejando fuera a equipos que recientemente ascendieron a los principales torneos nacionales, como Chapecoense, Cuiabá y otros.

“Deben participar nuevos clubes. Uno de los principios más importantes de la competición deportiva es la paridad de armas. Hay que evitar que algunos clubes competidores de la misma división se beneficien de recursos públicos procedentes de loterías, mientras que otros, injustificadamente, no los reciban. Para corregir la injusticia, proponemos que el plazo de adhesión se reabra cada dos años, permitiendo que los clubes participantes estén constantemente actualizados”, argumenta el texto.

En el informe, Romário coincidió con Veneziano y reiteró que la reapertura del proceso de adhesión a Timemania cada dos años hace que el proceso sea “más democrático”.