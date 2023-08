Se levantó la medida de fuerza y vuelve la actividad al Hipódromo de La Plata

Desde el Hipódormo afirmaron que se retomará la actividad normalmente y no se esperan nuevas medidas de fuerza que afecten la realización de carreras.

Luego del paro de trabajadores que obligó a suspender la última reunión, el recinto reabrirá sus puertas.

Argentina.- Aunque el conflicto entre trabajadores y las autoridades del Hipódormo de La Plata no terminó de saldarse, el día martes 15 de agosto el tradicional establecimiento reabrirá sus puertas y volverá a tener actividad.

La semana pasada, la administración general del Hipódromo de La Plata suspendió las carreras previstas para el día jueves 10 de agosto a raíz de una protesta que impulsaron los vareadores. La manifestación incluyó el bloqueo de los accesos de los caballos a la pista, motivo por el cual las autoridades decidieron cancelar la jornada.

“Se considera la medida de fuerza como estrictamente política ante la proximidad del acto eleccionario”, apuntaron desde el establecimiento. Fue la segunda medida de fuerza de trabajadores que se produjo la pasada semana en el hipódromo, luego de la medida de fuerza en contra del sistema de multas que la institución impuso.

A través de una carta, desde la Asociación de Vareadores de La Plata exigieron el pago de premios en tiempo y forma, con un plazo no mayor a 15 días, y argumentaron: “Hoy nos encontramos con un atraso en el cobro efectivo de los premios de 48 días, no debemos olvidar que dada la situación económica por la que estamos atravesando como país, la demora no solo afecta en la vida diaria de cada peón, sino también que al tiempo de hacerse efectivo el cobro del mismo este queda desfasado, sin tener el mismo poder adquisitivo de un pago que pueda efectuarse a los 15 días”.

Además, explicaron: “La Hípica está viviendo uno de los peores momentos que se recuerde, dado que los trabajadores atraviesan una situación angustiante motivada por la demora en el pago de las comisiones que perciben cuando un caballo entra en el marcador rentado, y además por la poca actualización de los valores de los premios con respecto a los índices inflacionarios”.

Sin embargo, aunque estos problemas de fondo aún no está resuelto y continúan las negociaciones entre ambas partes, se llegó a un acuerdo para poder retomar la actividad hípica. Así, la Reunión Nº 75 prevista para el día 15 de agosto podrá llevarse adelante sin inconvenientes.

De todos modos, en la capital provincial afirman que no se descarta que mientras se esté desarrollando la jornada surjan focos de protesta, aunque deslizan que se tratará de manifestaciones que no impedirán el normal funcionamiento del hipódromo.

Por otro lado, desde la entidad dieron a conocer cuándo se correrán las carreras que debieron ser suspendidas el día 10 de agosto:



