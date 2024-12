Regulación del juego físico en Brasil: Celso Sabino confía en que el proyecto se apruebe en febrero de 2025

El ministro de Turismo volvió a manifestar los beneficios que la legalización traería al país y explicó que trabaja en pos de lograr que el Proyecto de Ley 2.234/22 se debata en el Senado entre enero y febrero del próximo año.

Brasil.- El ministro de Turismo, Celso Sabino, concedió una entrevista a O Globo y comentó sobre varios temas, desde un posible indicio en el caso de una reforma ministerial hasta la participación de su partido, União Brasil, en el gobierno federal. Además de estos temas, Sabino aprovechó para comentar sobre la votación del Proyecto de Ley 2234/22, que tiene como objetivo legalizar los casinos, el bingo, el Jogo do Bicho y las apuestas de carreras de caballos en Brasil.

El ministro es uno de los principales entusiastas de la propuesta y ya la ha defendido públicamente en varias ocasiones. Cree que la legalización de los casinos en Brasil podría generar entre 600.000 y un millón de empleos directos e indirectos. El proyecto estaba previsto para ser votado en el Pleno del Senado el pasado 4 de diciembre, pero fue retirado del orden del día y recién podría realizarse en enero del próximo año.

“Me parece incongruente que podamos tener juegos online, con plataformas que funcionan en otros países, que no generan empleos en el país, y que no podamos tener un complejo con una estructura que vaya a emplear a 10 mil personas. Defiendo esta idea, creo que hay mayoría en el Senado, pero una minoría opositora logró hablar más alto y sacó el proyecto de la agenda. Espero que sea aprobado lo antes posible”, dijo Sabino a O Globo.

“Si no este año, el año que viene, hasta febrero, antes del carnaval. Hablo casi todos los días para lograrlo”, agregó el Ministro de Turismo.

Considerado importante por los ingresos que puede proporcionar a las arcas estatales, la liberación de establecimientos físicos de juego, el gobierno federal debería intentar aprobar el Proyecto de Ley 2234/22 el próximo año.

El ministro ya había destacado los beneficios que la aprobación del proyecto podría generar para Brasil en septiembre de este año: «Los resort-casinos son proyectos que utilizan muchos recursos para su implementación, emplean y contribuyen al turismo en todo el mundo», dijo Sabino en aquel momento y agregó: «El proyecto es apropiado y ayudará a los brasileños a moverse por el país y atraer más visitantes extranjeros».

El proyecto de ley cuenta con el apoyo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la mayoría de los ministros. La dirección gubernamental considera que la polémica en torno al gasto de los usuarios de Bolsa Família en juegos en línea hizo que los juegos de azar físicos no obtuvieran la base necesaria para ser votados. El Ministro de Deportes, André Fufuca, incluso afirmó públicamente que los casinos online no deberían haberse lanzado antes que los casinos físicos.

Los diálogos para aprobar la propuesta deberían tener lugar en el primer semestre de 2025. El Poder Ejecutivo espera recaudar R$ 22.000m (USD 3.500m) en impuestos de los establecimientos físicos de juego.

El texto de la ley autoriza la instalación de casinos en polos turísticos o en complejos integrados de ocio, con un límite de un casino por estado y en el Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas y Pará, en los que el límite previsto para cada estado es de dos casinos.

Según la propuesta, también podrán funcionar salas de juego en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas. El casino deberá demostrar un capital social mínimo integrado de al menos R$ 100m (USD 19m) y podrá ser acreditado por 30 años.

La propuesta también establece reglas para el juego de bingo en modalidades de cartón y electrónico, y permite en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700.000 habitantes para la explotación del “jogo do bicho”.

En este caso, las autorizaciones tendrán una validez de 25 años, renovables por igual período. Las carreras de caballos podrán ser explotadas por entidades turfísticas acreditadas en el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar, al mismo tiempo, juegos de bingo y video bingo.