Puerto Rico: The Stadium denunció irregularidades en la inscripción de jugadores y apuntó contra la Comisión de Juegos

La compañía acusó al ente regulador de haber violado la ley al autorizar al Casino Metro a que registrara, en el Coliseo de Puerto Rico, jugadores para su sistema de apuestas deportivas.

Puerto Rico.- Mientras la Comisión de Juegos (CJ) sigue tratando de mantenerse a la vanguardia en cuanto a todo lo que refiere a la regulación y correcto funcionamiento del sector en la isla, la empresa The Stadium LLC salió al cruce afirmando que el máximo ente regulador no cumplió con la ley.

Una demanda alega que la comisión no hizo uso pleno de sus facultadres cuando autorizó que Casino Metro instalara quioscos en el Coliseo de Puerto Rico para registrar jugadores, a pesar de que la ley limita el registro de jugadores a la sede de las entidades que estén autorizadas a operar apuestas deportivas.

El demandante es The Stadium LLC quien, a través de WinIn, opera dos centros de apuestas deportivas en San Patricio Plaza y en la Avenida Jesús T. Piñero. La principal oficial ejecutiva de The Stadium es Grace Mirelle Santana Balado, la exsecretaria de la Gobernación bajo el exgobernador Alejandro García Padilla.

La Legislatura permitió la práctica de las apuestas deportivas en línea con la limitación de que el registro de jugadores se realizara físicamente en cualquier lugar autorizado como operador principal para, principalmente, tener los controles necesarios para que solo personas de 18 años o más se puedan registrar como jugadores.

Pero el pasado 13 de septiembre, la Comisión de Juegos emitió una orden en la que se adjudica la facultad de tener la última palabra sobre si un lugar cualifica para el registro de jugadores e, incluso, se autoconfiere el poder de autorizar “puntos temporales de registro”. Este concepto, según la demanda, no existe en la ley.

The Stadium alega que operadores autorizados como ellos no recibieron copia de la orden, pero dos días después de la misma, el 15 de septiembre, Casino Metro instaló quioscos temporeros de registro de jugadores en el Coliseo de Puerto Rico durante el juego de exhibición entre Mónica Puig y Venus Williams y que los operó en otros eventos allí, como conciertos. The Stadium se enteró de la orden el 21 de septiembre cuando se reunió con abogados de la CJ para “traer a su atención esta práctica ilícita” y, en ese momento, no se le proveyó el documento que autorizara a Casino Metro a registrar jugadores mediante quioscos temporeros.

“Un ambiente festivo, sin medidas de seguridad, bajo la venta y el consumo de alcohol y en un espacio abierto al público, se aleja al lugar seguro de acceso controlado que el legislador visualizó para registrar a nuevos apostadores. El lugar autorizado de los casinos como Operadores son sus sedes, no el pasillo del Coliseo”, argumentaron en la demanda los representantes de The Stadium, Carlos Baralt y Gerardo Flores.

El documento resaltó también que el requerimiento de que el registro de apostadores sea presencial fue uno que el legislador incluyó en la ley a pesar de que la Comisión se opuso formalmente al mismo, pero ahora esa agencia parece burlar esa intención legislativa para poder hacer lo que la ley específicamente les prohibió. Esto porque, según los abogados, en un quiosco temporero el jugador no se está registrando en la sede del operador, sino que llena formularios que entrega a otra persona y es esa otra persona la que hace el registro en la sede del operador.

El recurso incluye una declaración jurada de una persona que hizo el proceso de inscripción en el Coliseo y recibió correos electrónicos de Cesars Sportsbook, la entidad con la que Casino Metro se asoció para el procesamiento de apuestas, que le indicaban que tendría que someter una identificación con foto y una factura de un servicio gubernamental para poder completar el registro. Pero, al día siguiente, sin enviar ninguna de esas pruebas de identidad, a la persona se le autorizó su solicitud y quedó habilitada para comenzar a apostar.

“La industria de apuestas deportivas está en un momento crítico de iniciación y reconocimiento por parte de los apostadores potenciales. Transgredir la confianza de la ciudadanía en la industria al autorizar conductas que el legislador expresamente buscó prohibir, con el daño que ello puede causarle a poblaciones vulnerables que se han identificado a lo largo de este escrito, puede generar un daño del cual la industria no se recupere. The Stadium en particular podría no recuperarse y generar los ingresos que necesita para mantenerse a flote en su etapa de lanzamiento, por lo cual podría ver su negocio amenazado de continuar existiendo antes de que se pudieran estimar los daños económicos a ser compensados”, se destaca en el reclamo judicial.

The Stadium pidió al Tribunal de Primera Instancia que declare que la orden de la Comisión de Juegos de Puerto Rico es contraria a la ley, que emita una prohibición para que se dejen de registrar apostadores en “puntos temporales” y que se reviertan todos los registros hechos en los quioscos de Casino Metro en el Coliseo.

