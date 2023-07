Pragmatic Play sigue creciendo en LatAm tras cerrar un acuerdo con Apuestas Royal

Esta alianza amplía el perfil del proveedor en América Latina.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play firmó un acuerdo de provisión de contenido con Apuestas Royal. El mismo está configurado para que el operador reciba un paquete que contiene las ofertas de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales de Pragmatic Play, expandiendo aún más el perfil del proveedor en América Latina.

Las galardonadas tragamonedas Gates of Olympus y Sugar Rush llegarán a los clientes de Apuestas Royal, así como lanzamientos más recientes que incluyen Big Bass Amazon Xtreme, Sticky Bees y Zeus vs Hades – Gods of War.

Los fanáticos de Live Casino podrán disfrutar de las experiencias de estilo de programa de juegos enormemente exitosos del proveedor, como Sweet Bonanza CandyLand , así como de los clásicos, incluidos el blackjack y la ruleta.

Una gama de contenido de deportes virtuales de alto rendimiento completa el trato, con contenido de carreras de caballos, galgos y fútbol en vivo, todo presentado con hiperrealismo y una amplia gama de mercados de apuestas.

Este acuerdo y un flujo constante de otros similares sirven para mantener la posición de Pragmatic Play a la vanguardia del mercado latinoamericano, donde su marca es un nombre familiar entre los jugadores de toda la región.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones en América Latina de ARRISE powering Pragmatic Play, dijo: “Apuestas Royal es el último socio operador que insiste en el mejor contenido disponible para sus jugadores en América Latina y Pragmatic Play le da la bienvenida a él y a su base de fans. Estamos encantados de que los operadores de LatAm sigan apoyando el trabajo de Pragmatic Play y la empresa se enorgullece de estar representada en tantos lobbies populares”.

Jhon Lester, gerente de publicidad de Apuestas Royal, dijo: “Contamos con una plataforma emocionante, colorida y popular para que los jugadores accedan a los mejores juegos del mercado en línea y nuestra propuesta ahora será significativamente más fuerte gracias a nuestro acuerdo con Pragmatic Play”.

En ese sentido, Lester agregó: “Pronto tendremos una gran selección de contenido nuevo, incluidos juegos galardonados para ofrecer a nuestros jugadores, y no podríamos estar más felices”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho títulos de tragamonedas al mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de casino en vivo, deportes virtuales y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.

