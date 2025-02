Pragmatic Play presenta «5 Lions Megaways 2»

El nuevo juego de Pragmatic Play ofrece hasta 262,144 formas de ganar, multiplicadores salvajes, juegos de bonificación basados en niveles y ganancias de hasta 8,000x.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha lanzado «5 Lions Megaways 2«, un tragamonedas de seis carretes que cuenta con hasta 262,144 formas de ganar. Tanto en el juego base como en el juego de bonificación, los comodines aparecen con un multiplicador aleatorio de hasta 100x.

Obtener tres o más símbolos scatter activa el juego de bonificación, donde los jugadores pueden elegir entre ocho opciones que combinan entre 5 y 25 giros gratis con multiplicadores salvajes de 2x a 100x. Durante esta función, los jugadores pueden avanzar a través de los niveles, y las monedas aleatorias otorgan giros gratis adicionales mientras eliminan los valores más bajos de los multiplicadores salvajes dentro del rango seleccionado.

Si el juego de bonificación se activa con una combinación de scatters y super scatters, se otorgan hasta 10 giros gratis adicionales junto con la posibilidad de comenzar la ronda en el nivel dos. Si la ronda se activa únicamente con super scatters, se conceden 35 giros gratis y multiplicadores salvajes de 100x.

«5 Lions Megaways 2» es la última incorporación al galardonado portafolio de tragamonedas de Pragmatic Play, siguiendo el éxito de lanzamientos como «John Hunter and Galileo’s Secrets» y «Big Bass Return to the Races«.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, afirmó: “La popular serie ‘5 Lions’ de Pragmatic Play alcanza un nuevo nivel con esta secuela ‘Megaways’, que incluye hasta 262,144 formas de ganar, multiplicadores salvajes, juegos de bonificación basados en niveles y ganancias de hasta 8,000x».