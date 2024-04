Pragmatic Play explora un misterio medieval en «Big Bass Secrets of the Golden Lake»

Big Bass Secrets of the Golden Lake es una tragamonedas de 5x3 con dos emocionantes juegos de bonificación.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha lanzado «Big Bass Secrets of the Golden Lake«, un tragamonedas 5×3 repleto de funciones con dos emocionantes juegos de bonificación.

La legendaria franquicia «Big Bass» entra en aguas legendarias en «Big Bass Secrets of the Golden Lake», donde se puede desbloquear una experiencia especial de giros gratis.

Cuando aparecen tres o más scatters en el juego base, otorgando hasta 20 giros gratis, se invita al jugador a elegir una de las 12 cartas boca abajo. Si se revela una carta de bonificación, se activa la clásica ronda de giros gratis, y cada comodín de pescador que acierte recoge los valores de todos los símbolos de dinero en la pantalla.

Sin embargo, si el jugador roba una de las dos cartas de «Secrets of the Golden Lake», será transportado al lago dorado encantado, donde solo pueden aparecer símbolos de dinero y comodines de pescadores, lo que significa que se podría obtener una captura sustancialmente mayor.

En cualquiera de los juegos de bonificación, se pueden recolectar hasta 12 comodines de pescadores en un medidor. Cada cuarto pescador recolectado otorga 10 giros gratis adicionales, lo que aumenta el multiplicador de ganancias (hasta 10x).

Lleno de muchas más oportunidades para ganar, «Big Bass Secrets of the Golden Lake» sigue las recientes incorporaciones exitosas a la serie icónica «Big Bass»: «Big Bass Day at the Races» y «Big Bass Floats My Boat«.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, dijo: «‘Big Bass Secrets of the Golden Lake’ es una adición única a la serie ‘Big Bass’ de Pragmatic Play en constante crecimiento, que presenta un tema mitológico distintivo y dos emocionantes juegos de bonificación».

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas en línea por mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de live casino y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una única API.