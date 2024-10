Pragmatic Play anuncia el lanzamiento de «Release the Kraken Megaways»

Release the Kraken Megaways ofrece una función de wild respins en el juego base.

Se trata de la última incorporación a la cartera de juegos.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play, proveedor de contenidos de la industria del iGaming, ha lanzado Release the Kraken Megaways, la última entrega de su popular serie de temática marina.

En el juego base, en esta propuesta de seis rodillos con hasta 117.649 formas de ganar, el kraken wild recorre los rodillos. Cuando tres o más comodines caen en el juego base, se concede una nueva tirada y los comodines se mueven a posiciones aleatorias de la cuadrícula. Los comodines adicionales activan más regiros, que continúan hasta que no quedan más regiros.

Los símbolos misteriosos también pueden aparecer en el juego base, transformándose en símbolos de pago aleatorios. Y en cualquier tirada sin premio, los símbolos pueden cambiar aleatoriamente para otorgar un mínimo de 10x la apuesta.

Si se obtienen de 3 a 6 scatters kraken dorados, se activa el juego de bonificación, y el número de scatters determina cuántos cofres puede desbloquear el jugador antes de que comience la función. Cada cofre contiene un modificador que mejora el juego de bonificación, incluyendo tiradas gratis adicionales, un comodín itinerante extra, un multiplicador de ganancias y un número mínimo de formas garantizadas de ganar.

Durante las tiradas gratuitas, todos los comodines que caen permanecen fijos mientras duren, recorriendo los rodillos y cayendo en una posición diferente en cada tirada. Si más de un comodín cae en la misma posición, se añade un multiplicador a la ganancia total de la ronda. Si un scatter cae en el sexto rodillo, se concede un cofre adicional y una tirada gratis, allanando el camino para ganancias de hasta 10.000x.

Release the Kraken Megaways es la última incorporación al portafolio de Pragmatic Play, tras los recientes éxitos Wisdom of Athena 1000 y The Dog House Muttley Crew.

Irina Cornides, directora de Operaciones de Pragmatic Play, declaró: «Ampliando otra popular serie de juegos de Pragmatic Play, Release the Kraken Megaways ofrece una emocionante función de wild respins en el juego base y sticky roaming wilds en el juego de bonificación, proporcionando ganancias de hasta 10.000x».