Políticos de Nuevo León se manifiestan acerca de la situación de los casinos sin licencia 

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, dijo que los establecimientos están amparados por la justicia.

México.- Luego de que la organización Como Vamos Nuevo León revelara que casi la mitad de los casinos en el estado operan sin permiso de uso de suelo, funcionarios y representantes parlamentarios hablaron acerca de esta situación

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, habló con el medio local Telediario Radio y explicó que algunos de estos establecimientos se encuentran amparados por la justicia federal, por lo que pese a quebrantar la Ley, no pueden ser clausurados.

Sin embargo, Mijes aseguró que como lo marca la ley, en el municipio bajo su administración no se realizará la instalación de nuevos casinos.

Por su parte, el diputado Carlos De la Fuente, también fue consultado por el medio y dijo que desconocía una exención para que los casinos en el estado no pagarán derechos por las máquinas tragamonedas que reporten fuera de servicio y definió a esa situación como “preocupante”.

En ese sentido, De la Fuente aseguró que revisará el tema con la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León, para conocer a qué obedeció la exención del pago por parte de los casinos al Estado, ya que dicho concepto se contempla en la Ley de Ingresos de 2023.

“La verdad me sorprende, no estaba enterado que la Tesorería no estuviera cobrando los derechos. En el presupuesto del 2023, el 20 por ciento de lo recaudado tiene que ir a parar a los municipios”, dijo De la Fuente a Telediario.

Por su parte, el diputado Raúl Lozano pidió a los casinos que dejen de ampararse y que cumplan con lo establecido en la Ley: “Exhortamos a todos los casinos a que cumplan con sus atribuciones, y que actúen dentro del marco de la Ley”, dijo Lozano.

Finalmente, el legislador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, dijo que en la entidad hay tres grupos de casinos; los que operan dentro de la Ley, los que operan al margen de ella, y los casinos clandestinos, por lo que hizo un llamado a los municipios a que actúen en colaboración con el Gobierno Estatal para frenar la operación ilegal.

El informe de Como Vamos Nuevo León

De 31 casinos que operan en el estado de Nuevo León, actualmente 14 de ellos lo hacen sin tener licencia municipal, según datos de Cómo Vamos Nuevo León. Los datos que indican que el 45 por ciento de las casas de apuestas no cuentan con la habilitación pertinente fue dado a conocer por la organización social.

El municipio que más casinos tiene es Monterrey con 17, y tres de ellos sin licencia -Revolución, Red Casino y Miravalle-; luego sigue Guadalupe con 8 y 7 de ellos sin licencia; Escobedo con 3, siendo uno, el Casino YAK, sin licencia; en Apodaca el Atlantis y Vivento, ambos sin licencia, y por último el Casino Caliente en San Nicolás.

No habrá más licencias para casinos en México

No habrá nuevas licencias para casinos en el país azteca hasta nuevo aviso. Así lo volvió a afirmar el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, remarcando que se mantiene en la posición tomada en 2019.

El primer mandatario dijo hace algunos meses que, no solo su gobierno no otorgará permisos para abrir casinos, sino que también advirtió que si en estos cuatro años de gobierno se ha entregado alguna licencia, ésta será cancelada.

En ese sentido, López Obrador señaló que pedirá un informe sobre el tema a Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob): “Nosotros no estamos dando permiso para abrir casinos y voy a pedirle un informe al secretario de Gobernación porque si hay una licencia nueva se cancela porque la instrucción en no entregar licencias para casino”.